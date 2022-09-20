英女王逝世｜620個御用品牌或失「王室認證」！Burberry、可口可樂、亨氏恐被除名？哪些大家熟悉品牌曾獲女王親身認證？

英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）的國葬昨日完成。英女王離世後，各界都把目光投放在王室成員上；但大家又知不知道，全球有逾600個品牌或將因英女王離世而失去「王室認證」？究竟王室認證是甚麼？又有甚麼我們熟悉的品牌是由女王親身認證？

已故英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）

（圖片來源：The Royal Family／Facebook）

英女王親身認證620個「王室御用品牌」！

英國王室自中世紀起已經設有「王室認證」制度，如企業品牌向王室供應產品或服務至少5年，便可獲得申請資格，申請後要待王室成員親自決定審批結果。若申請成功，品牌便可以在產品上標明由哪一位王室成員委任、以及印上該王室成員的徽章，成為王室御用品牌！那麼要得到王室認證，是不是向王室無限量供應免費商品和服務便可以了？不！比起免費服務，王室更為重視企業和客人的關係，簡單來說，就是一個「信」字；同時這些企業亦不只限英國企業，外國企業同樣可以申請。

（網上截圖）

根據王室認證持有人協會（Royal Warrant Holders Association），現時獲王室認證的企業或品牌總共有745個，當中由英女王認證的有620個、由菲臘親王（Prince Philip, Duke of Edinburgh）認證的有35個、由現任英王查理斯三世（King Charles III）認證的則有182個。

Burberry、可口可樂、亨氏或被除名？

在英女王認證的620個品牌當中，也有不少為港人熟悉的品牌，包括Burberry、Swarovski、吉百利朱古力、家樂氏、亨氏（Heinz），以及可口可樂等。不過，隨著女王辭世，協會網站指若這些由英女王認證的品牌沒有得到現任英王查理斯三世（King Charles III）的批准，將會在2年來被移除他們的王室認證！

（圖片來源：istock）

即睇部分女王認證品牌：

1. Burberry

2. Swarovski

3. Clarins

4. Bentley

5. DHL

6. Cadbury（吉百利）

7. Coca-cola（可口可樂）

8. Heinz（亨氏）

9. Twinings（唐寧）

10. Kellogg（家樂氏）