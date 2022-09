迪士尼D23粉絲大會｜點只真人版《小美人魚》上映！搶先揭曉迪士尼／Pixar／Marvel等18套電影、22部Disney+影集！邊套最令人期待？

迪士尼真人版電影《小美人魚》最近公布首支預告片,沒想到又再一次引發熱議!其實《小美人魚》由選角開始就爭議不斷,至首支預告片公布後,再次有不少影迷對飾演女主角Ariel的非裔女星荷莉貝莉(Halle Bailey)大加批評,直指其形象與動畫版完全不相符!有人彈亦有人讚,有影迷則力撐Halle Bailey的歌聲擁有極大潛力,絕對是飾演Ariel的最佳人選!將經典動畫改編真人電影,向來是一項十分艱巨的任務,既要完美還原動漫人物的造型,又要挑選擁有相近或相同氣質的演員扮演,就算是一向有口碑保證的迪士尼電影,也不一定能得到影迷支持,之不過《小美人魚》仍未上映,現階段就斷言其好壞,實在未免有所不公,還是留待電影於2023年5月上映後再作評論!倒是最近有另一個關於迪士尼電影的消息更值得留意!

迪士尼真人版電影《小美人魚》將於2023年5月上映。

(截圖自《小美人魚》預告片,影片來源:YouTube@ Walt Disney Studios)

由迪士尼官方粉絲俱樂部D23(D取自迪士尼Disney的英文首字,23則是迪士尼的成立年分1923年)舉辦的「D23粉絲大會」(D23 Expo)剛於上周舉行,搶先透露未來兩年將會公映的迪士尼和Pixar電影,除真人版電影《小美人魚》外,還有真人版電影《白雪公主》、《獅子王:木沙法》、《玩轉腦朋友2》等!想知D23 Expo還公布了哪些新電影和劇集?即睇!

【迪士尼真人電影】

戲院上映:

1. 《鬼咁多大屋》(Haunted Mansion),2023 年3月上映

2. 《小美人魚》(The Little Mermaid),2023年5月上映

3. 《獅子王:木沙法》(MUFASA: THE LION KING),2024年上映

4. 《白雪公主》(Snow White),2024年上映

Disney+獨家上線:

1. 《女巫也瘋狂2》(Hocus Pocus 2),2022年9月30日上線

2. 《魔法奇緣2:再見魔法》(Disenchanted),2022年11月24日上線

3. 《小飛俠與溫蒂》(Peter Pan and Wendy),2023年上線

全新原創電影《小飛俠與溫蒂》將於Disney+獨家上線。

【彼思動畫製作室】

戲院上映:

1. 《元素大都會》(Elemental),2023年夏天上映

2. 《Elio》(中文片名待定),2024年上映

3. 《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2),2024年夏天上映

《元素大都會》是一部講述水與火故事的電影。

2015年上映的《玩轉腦朋友》帶領觀眾探索掌控喜怒哀樂的大腦世界,主角「阿愁」和「阿樂」非常深入民心!

【迪士尼動畫工作室】

戲院上映:

1. 《奇異大世界》(Strange World),2022年11月上映

2. 《Wish》(中文片名待定),2023年秋天上映

Disney+獨家上線:

1. 《優獸大都會+》(Zootopia+),2022年11月上線

2. 《明日之城》(IWÁJÚ),2023年推出,

《奇異大世界》將於11月上映。

【Marvel Studios】

戲院上映:

1. 《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever),2022年11月上映

2. 《Ant-Man and The Wasp: Quantumania》(中文片名待定),2023年上映

3. 《The Marvels》(中文片名待定),2023年上映

4. 《Captain America: New World Order》(中文片名待定),2024年上映

5. 《Thunderbolts》,2024年上映

6. 《神奇4俠》(Fantastic Four),2024年11月上映

7. 復仇者聯盟系列《The Kang Dynasty》(中文片名待定)

8. 復仇者聯盟系列《Secret Wars》(中文片名待定)

Disney+獨家上線:

1. 特備節目《午夜人狼》(Werewolf By Night),2022年10月7日上線

2. 劇集《Ironheart》(中文片名待定),2023年上線

3. 驚悚劇《祕密入侵》(Secret Invasion),2023年上線

4. 劇集《洛基》第二季(Loki, Season 2),2023年上線

5. 《Echo》(中文片名待定)

6. 《Daredevil: Born Again》(中文片名待定),將於2023年開拍

《黑豹2:瓦干達萬歲》將於11月上映。

【Lucasfilm】

Disney+獨家上線:

1. 劇集《安多》(Andor),共24集,前3集將於2022年9月21日上線

2. 劇集《風雲際會》(Willow),2022年11月30日上線

3. 《驚天奪寶:古寶邊緣》(National Treasure: Edge of History),2022年12月14日上線

4. 動畫《Star Wars: The Bad Batch》第二季,共16集,前2集將於2023年上線

5. 動畫短片《Star Wars: Tales of The Jedi》(中文片名待定),2022年秋季上線

6. 劇集《AHSOKA》(中文片名待定),2023年上線

7. 《Star Wars: Skeleton Crew》

8. 劇集《曼達洛人》第三季(The Mandalorian, Season 3),2023年上線

《星球大戰》外傳劇《安多》將於9月21日於Disney+ 一連首播3集。

【20th Century Studios】

戲院上映:

1. 《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water),2022年12月上映

《阿凡達》2009年上映至今仍位居「史上最高票房紀錄」電影,續集《阿凡達:水之道》能否像前作一樣成功?