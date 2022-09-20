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20/09/2022

迪士尼D23粉絲大會｜點只真人版《小美人魚》上映！搶先揭曉迪士尼／Pixar／Marvel等18套電影、22部Disney+影集！邊套最令人期待？

#真人版電影 #荷莉貝莉 #漫威 #玩轉腦朋友2 #迪士尼官方粉絲俱樂部D23 #迪士尼電影 #迪士尼 #D23粉絲大會 #彼思動畫 #Halle Bailey #Pixar #Pixar電影 #動畫 #電影 #Marvel #小美人魚 #D23 Expo
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　迪士尼真人版電影《小美人魚》最近公布首支預告片，沒想到又再一次引發熱議！其實《小美人魚》由選角開始就爭議不斷，至首支預告片公布後，再次有不少影迷對飾演女主角Ariel的非裔女星荷莉貝莉（Halle Bailey）大加批評，直指其形象與動畫版完全不相符！有人彈亦有人讚，有影迷則力撐Halle Bailey的歌聲擁有極大潛力，絕對是飾演Ariel的最佳人選！將經典動畫改編真人電影，向來是一項十分艱巨的任務，既要完美還原動漫人物的造型，又要挑選擁有相近或相同氣質的演員扮演，就算是一向有口碑保證的迪士尼電影，也不一定能得到影迷支持，之不過《小美人魚》仍未上映，現階段就斷言其好壞，實在未免有所不公，還是留待電影於2023年5月上映後再作評論！倒是最近有另一個關於迪士尼電影的消息更值得留意！

 

迪士尼真人版電影《小美人魚》將於2023年5月上映。

（截圖自《小美人魚》預告片，影片來源：YouTube@ Walt Disney Studios）

 

　　由迪士尼官方粉絲俱樂部D23（D取自迪士尼Disney的英文首字，23則是迪士尼的成立年分1923年）舉辦的「D23粉絲大會」（D23 Expo）剛於上周舉行，搶先透露未來兩年將會公映的迪士尼和Pixar電影，除真人版電影《小美人魚》外，還有真人版電影《白雪公主》、《獅子王：木沙法》、《玩轉腦朋友2》等！想知D23 Expo還公布了哪些新電影和劇集？即睇！

 

【迪士尼真人電影】

 

戲院上映：

1.    《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion），2023 年3月上映

2.    《小美人魚》（The Little Mermaid），2023年5月上映

3.    《獅子王：木沙法》（MUFASA: THE LION KING），2024年上映

4.    《白雪公主》（Snow White），2024年上映

 

Disney+獨家上線：

1.    《女巫也瘋狂2》（Hocus Pocus 2），2022年9月30日上線

2.    《魔法奇緣2：再見魔法》（Disenchanted），2022年11月24日上線

3.    《小飛俠與溫蒂》（Peter Pan and Wendy），2023年上線

 

全新原創電影《小飛俠與溫蒂》將於Disney+獨家上線。

 

【彼思動畫製作室】

 

戲院上映：

1.    《元素大都會》（Elemental），2023年夏天上映

2.    《Elio》（中文片名待定），2024年上映

3.    《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2），2024年夏天上映

 

《元素大都會》是一部講述水與火故事的電影。

2015年上映的《玩轉腦朋友》帶領觀眾探索掌控喜怒哀樂的大腦世界，主角「阿愁」和「阿樂」非常深入民心！

 

【迪士尼動畫工作室】

 

戲院上映：

1.    《奇異大世界》（Strange World），2022年11月上映

2.    《Wish》（中文片名待定），2023年秋天上映

 

Disney+獨家上線：

1.    《優獸大都會+》（Zootopia+），2022年11月上線

2.    《明日之城》（IWÁJÚ），2023年推出，

 

《奇異大世界》將於11月上映。

 

【Marvel Studios】

 

戲院上映：

1.    《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther: Wakanda Forever），2022年11月上映

2.    《Ant-Man and The Wasp: Quantumania》（中文片名待定），2023年上映

3.    《The Marvels》（中文片名待定），2023年上映

4.    《Captain America: New World Order》（中文片名待定），2024年上映

5.    《Thunderbolts》，2024年上映

6.    《神奇4俠》（Fantastic Four），2024年11月上映

7.    復仇者聯盟系列《The Kang Dynasty》（中文片名待定）

8.    復仇者聯盟系列《Secret Wars》（中文片名待定）

 

Disney+獨家上線：

1.    特備節目《午夜人狼》（Werewolf By Night），2022年10月7日上線

2.    劇集《Ironheart》（中文片名待定），2023年上線

3.    驚悚劇《祕密入侵》（Secret Invasion），2023年上線

4.    劇集《洛基》第二季（Loki, Season 2），2023年上線

5.    《Echo》（中文片名待定）

6.    《Daredevil: Born Again》（中文片名待定），將於2023年開拍

 

《黑豹2：瓦干達萬歲》將於11月上映。

 

【Lucasfilm】

 

Disney+獨家上線：

1.    劇集《安多》（Andor），共24集，前3集將於2022年9月21日上線

2.    劇集《風雲際會》（Willow），2022年11月30日上線

3.    《驚天奪寶：古寶邊緣》（National Treasure: Edge of History），2022年12月14日上線

4.    動畫《Star Wars: The Bad Batch》第二季，共16集，前2集將於2023年上線

5.    動畫短片《Star Wars: Tales of The Jedi》（中文片名待定），2022年秋季上線

6.    劇集《AHSOKA》（中文片名待定），2023年上線

7.    《Star Wars: Skeleton Crew》

8.    劇集《曼達洛人》第三季（The Mandalorian, Season 3），2023年上線

 

《星球大戰》外傳劇《安多》將於9月21日於Disney+ 一連首播3集。

 

【20th Century Studios】

 

戲院上映：

1.    《阿凡達：水之道》（Avatar: The Way of Water），2022年12月上映

 

《阿凡達》2009年上映至今仍位居「史上最高票房紀錄」電影，續集《阿凡達：水之道》能否像前作一樣成功？

 

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