從剩食月餅得到銷售啟發！好味道不如講禮數？識得玩「文字遊戲」就有好銷路？

過了中秋兩周，不知道大家家中還有剩下月餅嗎？筆者這刻都還在「清理」家中的月餅。不知大家是否喜歡吃月餅，但近年每年都會有不少網上帖子分享：如何處理剩下的月餅。暫時眼見，今年最瘋狂的就是，內地某高校食堂推出的「月餅暗黑料理」——番茄炒月餅。

年年都要想辦法去清理剩下的月餅，但年年都有很多店舖趁中秋節大力推月餅類型產品，不禁令筆者反思，為何一件大家都消化不了的產品可以年年大行其道？筆者不禁職業病發作，去思考一些銷售點子。

有熱潮、有流量就有銷量

今年令筆者最印象深刻的月餅廣告，莫過於某品牌推出的威靈頓月餅。一種西式的料理，除了名稱中有「月餅」二字之外，從外皮到餡料，都和傳統月餅的蛋黃、蓮蓉掛不上邊，筆者沒買來試，亦不知該商店的銷量如何，但筆者很肯定經過這兩個月，該品牌的曝光率定有所提升，而有見過的人肯定亦會印象深刻。

不止這家店舖，其實很多烘焙店、麵包店，都會趁墟在每年的中秋推出不同形式的月餅。說實在，很多店舖推出的東西都沒有蛋黃，亦沒有蓮蓉，又不是五仁肉餅那類的東西，只要形狀差不多，自稱是月餅都會有人買，而因為月餅而認識你的店舖，只要有話題，屆時在日常生活中會再度惠顧的可能性就更高了。

筆者相信如果這類月餅每年都無人問津的話，是不可能每年有新花款有新的嘗試。所以大家如果想推高成交量，不妨在節日前後下一點功夫作宣傳，不需要擔心說辭過硬，畢竟雪糕都可以是月餅的年代，有甚麼不可以？

買的人不是吃的人

每年買最多月餅的人，一定不會是喜歡吃月餅，亦不會是吃得最多月餅的人。這些人可能是買給商業夥伴，可能是買給客人，可能是買去探親。不管是哪一種都好，都是以送禮為目的。而因為送禮是牽涉自己的「面子」、「禮數」、「心意」，那送禮的人有更大傾向買貴的、買漂亮的，相對地更不會買便宜貨。

如果我們在日常銷售中發現客人購買的目的不是自用時，不妨要協助他們在選購上的意見，亦可以放膽作出建議，因為收禮物的對象愈重要，價錢考量就會愈低，反而是產品的質素，產品的特點是否滿足對象的要求等更重要。

賣的不是靠味道

自從發明了月餅券，大家在農曆七月的時候到酒樓用膳曷，都必定被侍應、知客等直接推銷月餅券。筆者認識不少朋友都習慣每年會跟相熟、平日照顧服務自己比較多的人買月餅券，思路很簡單：「橫豎都要買，不如回饋一下自己熟人。」

如果你能夠融入客人的日常生活，令他時常記起你，在每年你最需要的時候，他就自然會記起你。

試想想，每年都要買月餅，每每都有人不需要，但次次都有送給你的東西，每年都會成行成市地大賣的貨品。你手上的東西會更難賣嗎？

下次跟大家見面時就正式踏入第四季了，一定要加油啊。