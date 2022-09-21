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21/09/2022

體育專員再斡旋 渣馬復辦延至2.12 李家超︰防疫不走回頭路

#田徑總會 #渣馬 #體育專員
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　　【晴報專訊】田徑總會上周五宣布取消今年渣馬，特首李家超昨晨指，主辦單位未等政府最後答覆便作決定感失望，更指體育專員楊德強已再跟對方商討，強調積極研究調整抵港人士檢疫安排，不走回頭路。

 

渣馬上周五宣布取消，外界反響極大，昨終決定明年復辦。（資料圖片）

 

　　田總昨午隨即宣布，計劃明年2月12日復辦渣馬。楊德強無正面回應是否「急補鑊」。有學者指當局與田總溝通有誤，惟國際賽事本身難無了期等待，冀當局汲取教訓，否則恐影響本港形象。

 

　　李家超指，近期疫情回落，正積極研究調整抵港人士檢疫安排，盡快決定及公布，指明白要恢復社會及經濟活動，盡最大空間聯通世界及減少來港不便，惟部署調整防疫安排要保持一致，盡量毋須走回頭路，對田總未有等政府最後答覆便決定取消渣馬感失望，但專員已再次作聯繫。

 

初步料維持2.5萬人參賽

 

　　田總到中午稱，獲政府全力支持，積極計劃明年2月12日舉辦第25屆渣馬，盡快公布安排。

 

　　楊德強其後稱，田總早已查詢明年檔期，料因上周「時間緊迫」才未公布復辦，初步估計明年參賽人數維持2.5萬人。對當局是否因多項賽事未能舉辦才「緊張」，楊無正面回應，僅指未來數月有不同賽事在港舉辦，但全部性質不同，一些參賽運動員多，亦有觀眾較多，指引難統一。

 

　　田總早在本月8日表明，希望當局盡快一周內決定，否則難趕及11月20日舉行，外界早估計是「逼宮」，到上周五突宣布取消，現時再峰迴路轉「復辦」。

 

　　明年的世界龍舟錦標賽，已決定移師泰國，中國香港龍舟總會主席鍾志樂表示，最終決定權不在總會手上，情況難與渣馬直接比較，惟不少海外運動員並非全職，若他們來港作賽，也希望順道旅遊，如果無明確計劃及要閉環管理，難免影響來港意慾。

 

　　教大健康與體育學系高級講師雷雄德指，渣馬賽事本是每年一度，明年舉辦等同今年取消，當局一直不能提供清晰指引，令多個體育總會不滿，官員連日說法更火上加油，其中楊德強上周仍質疑今年田總不能用2個月時間籌備渣馬，忽視總會難處。

 

不時延期取消 礙選手參加意慾

 

　　雷直言，明年渣馬後一周將有京都馬拉松，專業跑手早已制定訓練計劃，若賽事不時要延期或取消，肯定影響精英跑手日後參賽意慾以至賽事評級，冀政府汲取經驗，包括審視七欖「可飲不可食」安排，建議若准許舉辦便不諸多限制，否則有損賽事氣氛，無法推廣正能量。

 

　　除國際賽事外，「皇家加勒比國際遊輪」亦擬放棄在港重推公海遊，旅遊業議會主席徐王美倫昨指，對方仍有興趣，但最快要到明年首季才成事，即使郵輪公司願滿足要求亦未有回音，憂不立刻放寬長遠令本港失去母港地位。

 

　　廠商會及民建聯等昨分別促當局盡快制定及交代復常路線圖。立法會議員田北辰則相信，最快下周公布「0+7」檢疫安排，最遲下月中實施。

 

 

轉載自: 晴報

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