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21/09/2022

2歲確診童急性腦病危殆 「第5波反彈」回落 防疫有空間調整

#肺炎疫情 #社交距離 #入境檢疫
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　　【晴報專訊】再有2歲男童確診危殆，發燒後翌日病情急轉直下，疑有急性壞死性腦病變，現須插喉及靠藥物維生。醫管局指，年初至今已有9名兒童病逝，家長勿再猶豫接種。

 

　　另昨確診跌至5,594宗，為近月新低，衞生防護中心指現處於「第5波反彈」，但承認疫情回落，有空間調整入境措施或社交距離。惟港府昨將社交距離措施將再延長至2周至下月5日。

 

確診男童高燒入急症室，其病毒量高，留醫聯合兒童深切治療部。

 

　　昨多5,594宗確診，再創新低。有2歲男童危殆，他上月底打首針疫苗，本周日起發燒，翌日快測陽性，並有咳嗽及流鼻水，到指定診所時臨床情況不穩定、精神狀態不理想，送聯合醫院後有抽筋，病毒CT值達18.1，即病毒量高，現於兒科深切治療部留醫。電腦掃瞄顯示有腦水腫，疑現急性壞死性腦病，須靠儀器及藥物維生。

 

　　醫管局總行政經理關慧敏指，男童本身健康，同住父母暫快測陰性。而年初至今有逾11萬名11歲以下兒童染疫，9人病逝，高峰期有160人住院，家長不應再有疫苗猶豫。

 

　　港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華指，男童須插喉，雖然本身健康，但因急性壞死性腦炎快速惡化並不罕見，提醒幼童最少應打2針科興才有基本保護。

 

　　對袁國勇等專家指疫情步入第6波，傳染病處主任張竹君昨堅持現為「第5波反彈」，惟承認確診回落，有空間調整入境檢疫或社交距離。關慧敏透露，確診及密接員工持續下降，內部有討論新冠患者日後是否全需高規格治療。

 

社交距離延長14日

 

　　感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，疫情已過平台期，社區傳播料在未來1、2個月減少，倡取消食肆營業限制等防疫措施。教大公共行政學研究兼任講座教授、前運房局長張炳良冀施政報告能展示清晰進取「終局路線圖」，強調不能再高壓處理疫情，否則恐經濟內傷，令國際生意及盛事、外資及人才大量流失。惟港府昨晚指，公營醫療系統壓力稍緩，現值關鍵時刻，為觀察具體疫情走勢，明起延長現行社交距離14日。

 

　　另多7人病逝，當中43歲0針女死者有遺傳病，須長期臥床，因院舍爆疫到亞博館隔離，其後惡化入院病逝。

 

 

轉載自: 晴報

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