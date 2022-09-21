話明是卜，就是睇相佬算命，信不信由你。就算你信，也可能要呃你到2024年，唔覺意，要呃你十年八載。

要算命，先問人匯八字：是為2015年811匯改，之前的人匯是舊世界事物，已故，不用談。

2015年至今，只不過7年，人匯仍是乳牙未出齊，要謂這個黃毛小子可與美元大老虎搶食，以至要取美元老虎世界儲備貨幣之位，實是反華者抹黑之舉（史丹福大學分析過Facebook所提供的水軍數據而得出的結果）。不製造出這些危機言論，不可以支持美國政客去給美國的軍工企業輸送利益（是相互輸送利益，因美國政客買有這些軍工企業股票，而這些軍工企業亦為政客的選舉金主）。

80年代，美國將蘇聯塑造成為美國頭號敵人，甚至拍戲《Russians are Coming》，湯告魯斯的《Top Gun》，不是要打爆蘇機？但結果？蘇聯沒有了，故必要找出另個要被打擊的假想敵，這就是中國。在未來，美國的電視劇將會出現FBI、CIA精英，由與蘇聯、俄羅斯KGB火併，轉為與中國國安火併。

抹黑、污蔑詆毁外，亦可以是捧殺，捧你人匯有威脅，才可以有打壓，但用個腦都知人匯點有條件郁得到你美元老虎位？

中國是出口國，今時最大的出口市場仍是美國，要賺到足夠美元才可以有美匯去買石油、鐵礦、其他原料等去養活國內的14億人，打趴了你美元，中國賺乜？仲邊度有美元去買石油、鐵礦、其他原料等？

人匯只想做到乜地位？只想做到歐元咁，佔外匯市場一個位，有足夠外匯去買石油、鐵礦、其他原料等。

美金歐元人匯三分天下

1971年美國不負責任地，取消了美元跟黃金掛勾（1盎斯兌35美元），從而大量印鈔去供其擴大財赤，歐洲覺被搵笨，所以加強歐盟，並於2000年推出歐元。歐元之父、經濟學諾獎蒙代爾教授在設計時，是要歐盟諸國每年財赤不可逾GDP 3%，若是，以當時12國歐盟3億多人口及GDP計，美元跟歐元匯價應是1：1。其後美國財赤不斷擴大，歐元區仍嚴控財赤，歐匯就一度升至兌1.3美元上。美國感到威脅，就在數次美國經濟危機中（2000年科網潮，2008年雷曼爆破，以及借希臘入歐盟後，被揭隱瞞大量表外財赤，為整體歐盟帶來希債危機，歐盟一眾國家要為希臘輸錢填氹），逼歐盟破了這個財赤不可逾GDP 3%之限，歐元亦從此一度跌破1算。不過由於歐洲工業底子厚，有不少出口，經營二十多年後，憑藉之前馬克、法郎的份額，在外匯市場中仍只佔二十多巴仙之份額。

人匯生於2015年，又沒有如歐元般的父蔭（馬克、法郎等），怕要有個三、五、十年，才可爬到與歐元之份額。若是，就算人仔佔25%、歐元佔35%、美匯仍佔40%。一直以來挑戰美匯地位的，不是人匯，而是歐元。不過俄烏之戰，會把歐元區GDP拖下，財赤提升，而又如歐盟基於政治原因，將GDP／財赤比一團糟的烏克蘭也吸入歐盟時，將難免重蹈希債危機之轍，歐匯能否攀上35%之位成疑。

卜算至此，指出了二、三十年後的美匯、歐匯、人匯三分之局。再如何發展，可參看《三國演義》。

世界匯主更替，不是以日計、月計，而是要以年計、十年計、數百年計。以西方言，在1500年前，是西班牙和葡萄牙幣稱霸，自西班牙艦隊（Spanish Armada）於1588年鎩羽英倫後，英國大力擴展殖民地，英鎊便稱霸。迄第一次世界大戰，二次大戰，英國國力耗，便由美元接手，一直稱霸至今。以上匯主更替，無不用上逾百年。

共產黨人講唯物辯證法，要實事求是，怎會癡心妄想，以幾年之力，接到美匯之捧？抹黑中國者可用捧殺，話你叻，惜有些國人又胡亂做了這個捧殺的啦啦隊。哎，自作孽！

中國領導層想一個怎樣的人匯地位？用三個人的說法，以說明之。又聲明，是估咋！

1. 1955年，周恩來出席印尼萬隆亞非拉會議，周恩來講中國是求同存異，中國認識、尊重大家政治制度之不同，在異中求合作。老子《道德經》十六章第三句：萬物並作，即是multipolar不是unipolar。第六句：各復歸其根，即是每個polar都有其值得存在的原因，這亦是中國一直以來的外交守則，不干預他國內政。

2.鄧小平的改革開放，摸着石頭過河，中國不能鎖國，要開放，就要世界和平，打到亂立立，便開放不了，亦無從改革。要摸着石頭過河，是要摸索中國特色的社會主義該怎走？不是傳統的社會主義，又不是資本主義。不少人不明白有中國特色的社會主義是甚麼，或者講成是有資本主義的社會主義又如何？唔明？諗下囉，天機不可洩漏！

3.朱鎔基講過中國要做幾億對鞋，才可以換到架飛機。要擺脫這個困境，就要中國產業升級，能賺到需要的外匯，去養活14億國人。

一言括之，是14億人要生存。

奧巴馬講過，如中國人活上美國人的生活水平，世界資源是撑不起的，言下之意是要中國人降低自己的生活水平？有哪個國家領導人肯去降低自己國人的生活水平？沒有，但怎辦？

中國的做法是自力更生，不是靠打劫隔鄰。

糧食？中國人食米，好彩有個袁隆平，可以沙漠都種出水稻，糧食自足，是中國一直以來的國策。

能源？中國大力發展可再生能源，國策是望在2030年，中國能源在水力、光伏／風力、傳統能源各佔三分一。盡量減少對世界在這方面資源的需求。

買礦買油不再需要美金

礦產？真無法，億萬年前的地質活動決定你有就有，無就無，這方面確要一定數量的輸入。

要輸入資源，就要有外匯，要幾多外匯才夠，這又要看匯率，即外匯的購買力而定，及要買乜，和買幾多而定。

以石油為例，設中國要年買1萬美元的石油，以前這1萬元是全要美元。但在今年9月16日之後，如這石油是從俄羅斯買入，則只需值5,000美元的盧布和值5,000美元的人匯，完全跳出了美元框框，這便：

1.美匯與我無相干；

2.美息與我無相干；

3.美匯／息與我無相干時，人匯兌美元是在甚麼水平也無相干了。

可不可以如此便甩開美元？可以。土耳其里拉，今時息逾14%（一度逾35%），但港人有何感覺？無。因為土耳其無花果可以被南非、中國、澳洲無花果代替，那我們便可以當土耳其里拉透明了。

以前，中國不能不備大量美匯去買石油、鐵礦、其他資源。但今年9月16日，上合組織所簽署的《撒馬爾罕宣言》有34粒字掀起了今後環球匯市的海嘯，這34粒字是：

成員國注意到，有關成員國通過了擴大本幣結算份額路線圖，支持擴大該領域合作。

這34粒字無提到美匯，但就一刀捅唔瓜，都捅痛美匯，如何捅？

傳土耳其立要求俄羅斯要以折扣價賣油予土耳其，而土耳其是用其里拉付款。以前土耳其要用美元買油，自今年9月16日《撒馬爾罕宣言》之後，土耳其可以不再用美元買油了。當然以上是傳說土耳其咁狼，俄羅斯應不答應。

但傳中國是會以50%人匯、50%盧布自俄買油，這個應可成事。買油之外，俄羅斯可以用50%人匯、50%盧布向中國買民生物用，要不要中間也加入些美元份額，要看有幾多巴仙的生產成本是不能不用美元買回來的。

在二十大之後，傳習會出訪沙特，傳會談用部分人匯去買沙特石油，若事成，中國亦可以省下不少美匯。

省下美匯對中國、俄羅斯、一眾發展中國家，有甚麼重要性，又會否為美元帶來危機，又會否帶來世界安全隱患？明天續。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。