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21/09/2022

未賣樓先送車位

#樓市 #買樓 #新盤 #車位
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有過氣地產商銷售部主管同我傾計，佢話在不利地產消息鋪天蓋地之下，二手樓業主不斷減價，爭奪為數不多的本土購買力，對於新樓銷售部主管來說，真的是一個挑戰，而且高成數回贈可一不可再，不少人話不會買新樓，因為在過去幾年，不少買了新樓的人都要蝕讓，其實，如果將回贈扣除，不少蝕本賣樓的業主都是賺了錢。不過，傳媒是不會報道，所以，大多數人認為現在賣半新樓的人輸到發癲。

 

(資料圖片)

 

　　一般人認為，世事如棋局局新，其實，世事亦好似棋局，是有跡可尋。我同過氣佬倌講，如果要促銷新樓，要大膽一些，在未賣新樓之前，就送車位給那些有實力的潛在買家，過氣佬倌話我痴線，無端端送一個幾百萬車位俾人，都唔知點同老闆交代。我話不但不用交代，而且老闆會大讚。

 

　　現在美國打算通過台灣政策法，其中一個條款是無償向台灣政府提供65億美元軍備，台灣人知道，無償是最貴的，因為無償的軍備，並不是台灣需要的，而且，那些軍備可能已經源遠悠長，不適合現代戰爭。所以，台灣要繼續購買升級版本，以及付無償軍援的維修費，幾年過去，美國不但可以多賣武器，而且打算去庫存的軍火有人俾維修費，而是是很昂貴的維修費。

 

　　地產商未賣樓先送車位，當然不會是那些當眼，又很容易泊的車位，而是在停車場內三尖八角地方的車位，而且要交很昂貴管理費，例如，原本每月管理費是3000元，就要交30000元。不過，車位業主如果買地盤新樓，就可以降價至3000元，無償收了車位的業主，買樓是遲早的事，就好似台灣一樣，收了65億美元軍援，不但要俾昂貴維修費，日後仲要買唔知幾多億美元軍備。所以，世事如棋局，未賣樓先送車位亦有跡可尋。

 

 

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