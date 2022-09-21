抖音00後牧羊少女3天狂吸300萬粉絲！分析3大走紅要素，掌握流量密碼！

最近抖音上一個叫做「＠灰太狼的羊」的影片博主走紅，相信這個牧羊妹妹大家一定見到吧？

（網絡圖片）

這個女孩是一位在新疆放羊的00後山東妹妹，長相溫柔，笑容甜美，有種奶茶妹妹的感覺。但是她殺起羊來，那叫一個手法犀利，宰一隻羊只需7分33秒，人稱「荒漠屠夫」、「美女屠夫」。

有些羊咩著咩著就真的沒了……

她的賬號主要分享一些新疆生活，此前可以說是底部網紅（僅幾萬粉絲），最近的一周漲粉200萬以上，目前累計粉絲700萬以上，堪稱新晉頂流。

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這要一條「用乾脆麵召喚羊群」的影片說起，影片裏她站在稀疏的羊群中，隨手掏出一包乾脆麵，結果羊群蜂擁而至，圍著她等待投喂，一副乖巧聽話的樣子。

也就是憑借這則影片，她３天漲粉近300萬以上，目前點贊量（286萬）在所有作品中位居榜首。

話說，乾脆麵怎麼還不出來賣廣告？

回歸正題，這個牧羊女孩憑借甚麼迅速走紅全網，成為新晉流量收割機呢？大概有幾點可以分享一下。

1：反差感更吸睛

第一眼，大家肯定會被畫面上這個溫柔的少女吸引，畢竟，誰能拒絕美少女呢？但是，你以為她是天仙女？其實她一個人可以放幾百隻羊。

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你以為她沒有力氣？其實她徒手能敲開一個哈密瓜。

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你以為她弱不禁風，其實她8分鐘就能殺掉一隻羊。

這樣一個清純少女的人物形象，你怎麼也想不到人家還能有這絕活——８分鐘連殺帶剝皮，衣服還乾乾淨淨，滴血不沾。

「少女」與「屠夫」兩個風牛馬不相及的詞居然可以在這個女孩身上融合的天衣無縫，強大的反差感吸引了大量網友造出了「我很溫柔的，八分鐘宰一隻羊」的爆梗。

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除了人物角色與故事情節的反差感，自然環境與人物形像的強烈視覺衝擊也是影片吸睛的一大要素。

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影片中，女孩出現的畫面幾乎都是環境惡劣的荒漠原野，周圍黃沙揚起、羊群風塵僕僕，一位溫婉純真、長相甜美、穿搭清爽又帶些時尚的牧羊少女置身於這樣的背景之中，這樣的身份區隔很難不讓人多看幾眼。

類似的，前陣子因為「你的背景好假」爆火的「＠疆域阿力木」，這位博主正好相反，自然環境太美，與不修邊幅的博主恰好形成了另一種自然環境與人物之間的反差感。

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兩者都遭到網友「背景太假」的調侃，這也促成了「#噶羊少女和阿力木夢幻聯動」，於是有了二人一起證實「乾脆面召喚羊群」的共創影片。

二人熱度再次翻漲，關於「背景太假」討論也收獲了新一波的熱度。

可見，反差感不僅吸睛，而且增加了影片內容的趣味性，滿足了用戶的好奇心，似乎還有一種情緒壓力得到釋放的快感。

2：真實感打動人

鄉村生活作為短影片素材，似乎成為了近幾年的流量密碼。不論是走現實主義記錄鄉村生活的張同學，還是走古典主義拍攝鄉村生活的李子柒，真實的鄉村生活，令人向往，愈發能夠引得用戶駐足。

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真實的鄉村內容，才是能夠擊中用戶內心深處的流量密碼。這位牧羊女孩每天放羊，包別的女孩包裏都是口紅，她的包裏是乾脆面、刀和皮牙子，因為放羊一放就是一整天，需要在野外做飯，真實又接地氣！

3：洞察引共鳴

最後一點是影片中的情緒洞察很戳中消費者。

一是大家普遍對於鄉村生活有一定的精神寄托，兒時的記憶在觀看這些短影片中可以被喚醒。新疆鄉裏鄉親、風土人情在她的鏡頭下，讓人覺得煙火氣滿滿。

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還有一個就是影片內容給人一定的治愈和解壓。這一點在影視綜藝節目中也得到了證實，《向往的生活》、《歡迎來到蘑菇屋》成為了網友們的解壓型慢綜；包括最近的《隱入塵煙》也將鏡頭聚焦到了真實的農村生活。

總結來說，「反差＋真實＋洞察」應該是牧羊少女出圈的核心關鍵詞，當然這個背後還有新疆基層用流量助力農村建設的推動。站在營銷的角度，或許在創意和故事上，品牌傳播也可以有一些新的思路。