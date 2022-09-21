加息周期唔洗急，最緊要「定」！

etnet各大銀行定存息率大比拼！

美國聯儲局將於本港時間星期四(9月22日)凌晨公佈議息結果，投資者預料會迎來至少75個基點的加幅。

加息周期想攻守兼備，外匯定存係防守好選擇！想知道邊間銀行最多荀價？

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