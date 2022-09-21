【美股篇】黃偉康：反彈關鍵非加息幅度！福特預警車股要退路？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

瑞典央行為本周超級央行周打頭陣，加息一厘！進取加息已成新常態，究竟聯儲局如何落墨？能否為美股製造反彈契機？不過，Andrew認為，成功反彈與否，另有關鍵！福特汽車(F)隔晚急瀉12%，創逾11年來最大單日跌幅。受累於通脹及供應鏈問題，集團預期今季成本將大增10億美元，影響逾4萬部汽車交付，惟全年除息稅前利潤仍維持於115-125億美元，能否解讀成短暫影響？車股要重新審視嗎？

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