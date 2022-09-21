  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
女子愛財
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

21/09/2022

兩度中伏的藥明生物(02269)

#理財 #藥明生物
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，上日我提到一隻「水瓜打狗」股快狗打車（02246），今次想講一隻中美磨擦的受累股，那就是藥明生物（02269）（下稱藥明），她令我的姊妹Alice兩度中伏。

 

　　事緣我的姊妹Alice看好藥明的前景，以及她的業務模式，所以，過去幾年都有吸納，尤其她躋身恒指成分股之後。

 

　　誰不知，今年以來，藥明股價不斷尋底。Alice見她的股價回落了不少，所以在80元水平又買了一些。結果，除了早期是賺了一些之外，現時持有的藥明，都是蟹貨！

 

　　上周末我跟她碰面時，她就跟我訴說她在藥明的經歷。

 

 （iStock）

 

　　「真黑仔，我在藥明身上可說是兩度中伏，因為年初時，我部署今年的投資，在80元樓下買了一批藥明。誰不知，不久就傳出她遭美國商務部列入『未經核實名單』，股價不由分說，在短時間內跌了三成。幸好，事情稍為清楚後，股價逐步收復失地，早前更聽說，藥明可以從該名單中剔除出來。而我也在股價回升後減持了一部分。但年中的時候，見她的股價轉強，又在80元樓下再買一批。真想不到，一波未平，一波又起。上周又說，總統拜登簽署行政命令，要美國擴大本土的生物製造，以減少對中國的依賴。就這麼一個空泛的行政命令，藥明股價又急挫，跌幅又是三成左右！」Alice向我哭股喪。

 

　　「嗯，妳真倒霉，兩次急跌都有妳份！」我半開玩笑地說。

 

　　「正是呢，即是不是科技股也沒運行，可見今年股市真難炒！」

 

　　「哈哈，妳說是妳中伏，但實際中伏的，應該是藥明呢！」

 

　　「嗯，也是的。」

 

　　「年初那次，她是被美國列入『未經核實名單』，意味藥明可能受美國的出口限制，不能從美國輸入必須的生產設施，但其實，這是因為疫情關係，美國商務部無法就藥明兩家子公司進行必要的核實程序，所以才將她們列入『未經核實名單』之內。但其實，這兩家公司成立之後還未從美國輸入任何設備，妳說無辜嗎？」

 

　　「這個當然！」

 

　　「今次事件也如是，因為拜登簽署的行政命令屬於一般性，旨在推動美國本土的生物技術和生物製造，以確保美國一些領先的技術繼續保持競爭力。而且，該命令又沒有提到資金投入、來源和分配方式等等。」

 

　　「但結果，兩次的命運都一樣，連跌幅都相若，妳看今次可否同樣收復失地？」

 

　　「應該可以的，問題只是要多久吧！」

 

　　「很難說得準，因為現在的市場氣氛欠佳，游資因為美國收水和加息而流走，優質股也難免要捱價呢！如果妳有持貨能力，我認為問題不大的。上半年她的收入增長了六成四，經調整稅後盈利也增長六成。按照不同方式計算的手頭訂單或潛在收入也有約三成增長，即是可以保證未來3年的收入和盈利。以這個增長勢頭來說，估值已算十分吸引了。」

 

　　「那我就唯有耐心持有吧！」

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多女子愛財文章

你可能感興趣

#理財 #藥明生物

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk