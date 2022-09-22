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22/09/2022

診所簽2000證明拘西醫等4人 陳國基斥無良 用假免針紙者必追究

#免針紙 #陳國基 #醫生 #串謀詐騙
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　　【晴報專訊】再有西醫涉濫發「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」（免針紙）被捕，為今年第3宗。

 

　　政務司司長陳國基昨批評有「無良西醫唯利是圖」，誓言會追究使用假免針紙市民刑責。有大律師指，持免針紙病人若有詳細病歷，毋須擔心被波及，否則或同時干犯串謀詐騙，一經定罪或被判監禁。

 

警方在彌敦道335號一間診所拘捕4人，包括76歲男西醫及3名女職員，涉串謀製造虛假文書。

 

　　警方前晚在油尖旺區診所，以涉嫌「串謀製造虛假文書」罪，拘捕1名76歲男西醫及3名35至76歲女職員，涉未經診症及檢視病人病歷下，簽發免針紙，每張索取4,000至5,000元診金。初步調查指，診所同日發出193張免針紙，其後在診所及醫生寓所起獲186萬元現金，料為犯罪所得。消息指，涉事西醫為戴港盛。

 

　　陳國基昨於fb撰文，透露涉事男西醫最少簽發2,000張免針紙，情況「相當嚴重」，直斥有「無良西醫唯利是圖」，助長病毒在社區傳播，間接妨礙本港經濟復常，並強烈譴責相關西醫，稱須負上刑責，且已要求保安局「從嚴跟進」全部使用假免針紙人士，追究其刑責。

 

律師指使用者或涉串謀詐騙

 

　　今年3月中及本月初亦有2宗同類個案。當中陳姓男西醫涉濫發數百免針紙；另64歲蔡姓女西醫則涉濫發6,000張免針紙。警方強調，製造及使用虛假文書，一經定罪最高可判囚14年。

 

　　大律師陸偉雄指，相信政府有能力篩查「可疑病人」，若病人有詳細病歷，不用擔心被波及；且每張免針紙衞生署均有紀錄，持「假免針紙」者即使撕毁或停用，仍難逃刑責。參照過往案例，涉案人士或涉串謀詐騙。

 

兒童版復必泰待批 有望下月供港

 

　　另兒童版復必泰已申請在港應用，將交顧問專家委員會審核。政府專家顧問劉宇隆指，委員會上月已認同復必泰可降齡至6個月，今次僅需按法律框架再確認，疫苗有望下月供港。他又謂，多項研究證免疫力弱兒童最少應打3針，4針更好，專家擬短期內再商安排，又澄清新冠絕非「流感化」，「成人因接種率高才令重症及死亡減少，BA.5對小朋友威脅絕非低於BA.2。」

 

 

轉載自: 晴報

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