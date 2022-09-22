開足18場勢掀撲飛潮 陳奕迅12月唱爆紅館

【晴報專訊】陳奕迅（Eason）闊別九年將再踏紅館，昨日公布於12月舉行18場個唱，陪伴樂迷過聖誕及迎接2023。主辦單位從善如流，不但安排近五成門票公售，更宣布不設信用卡優先訂購及售票處售票，而且每人限購最多四張，相信粉絲不用「含淚」買黃牛飛。

陳奕迅於19年的紅館個唱取消後，因新冠肺炎疫情肆虐而一再延期。Eason上月再踏紅館，為林家謙個唱任嘉賓，高唱金曲《今日》及《致明日的舞》；當晚的演出片段在網上瘋狂洗版，隨即傳出Eason有意於今年尾在港開騷回饋樂迷。昨日，主辦單位宣布《陳奕迅FEAR AND DREAMS香港演唱會》將於12月9日至31日舉行，暫定18場，門票下月6日在城市售票網公售。今次Eason個唱打破傳統，取消銀行信用卡優先訂購，加上每人限買四張，相信樂迷有更大機會成功撲飛，亦有望打沉黃牛黨。

上月Eason現身林家謙個唱，令觀眾大感驚喜。（網上截圖）

預告解構恐懼與夢想

Eason重新拍攝個唱海報，以顏色鮮艷的鮮花點綴。

今次Eason沿用三年前的個唱主題「FEAR AND DREAMS」，對於今年的FEAR AND DREAMS（恐懼與夢想）代表甚麼？Eason直言︰「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」除了Eason外，近年專注戲劇發展的王菀之同樣將於12月回歸音樂舞台，與人氣女歌手Serrini於12月2日及3日合體在會展開騷。Serrini昨午在IG分享拍攝音樂會海報的花絮，並留言︰「希望買到飛嘅都係渴望睇嘅人，投入就會得therapy（治療）。」此外，男團MIRROR今年七月的演唱會因墮屏事故腰斬，昨日有傳鏡仔已入紙申請於明年七月再踏紅館，但個唱主辦單位MakerVille已否認傳聞。

Eason堅持以香港作巡演起點，心繫香江。