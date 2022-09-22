  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

22/09/2022

開足18場勢掀撲飛潮 陳奕迅12月唱爆紅館

#陳奕迅 #紅館 #演唱會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】陳奕迅（Eason）闊別九年將再踏紅館，昨日公布於12月舉行18場個唱，陪伴樂迷過聖誕及迎接2023。主辦單位從善如流，不但安排近五成門票公售，更宣布不設信用卡優先訂購及售票處售票，而且每人限購最多四張，相信粉絲不用「含淚」買黃牛飛。

 

 

　　陳奕迅於19年的紅館個唱取消後，因新冠肺炎疫情肆虐而一再延期。Eason上月再踏紅館，為林家謙個唱任嘉賓，高唱金曲《今日》及《致明日的舞》；當晚的演出片段在網上瘋狂洗版，隨即傳出Eason有意於今年尾在港開騷回饋樂迷。昨日，主辦單位宣布《陳奕迅FEAR AND DREAMS香港演唱會》將於12月9日至31日舉行，暫定18場，門票下月6日在城市售票網公售。今次Eason個唱打破傳統，取消銀行信用卡優先訂購，加上每人限買四張，相信樂迷有更大機會成功撲飛，亦有望打沉黃牛黨。

 

上月Eason現身林家謙個唱，令觀眾大感驚喜。（網上截圖）

 

預告解構恐懼與夢想

 

Eason重新拍攝個唱海報，以顏色鮮艷的鮮花點綴。

 

　　今次Eason沿用三年前的個唱主題「FEAR AND DREAMS」，對於今年的FEAR AND DREAMS（恐懼與夢想）代表甚麼？Eason直言︰「每人感受不同，最好現場觀看後才作解讀。」除了Eason外，近年專注戲劇發展的王菀之同樣將於12月回歸音樂舞台，與人氣女歌手Serrini於12月2日及3日合體在會展開騷。Serrini昨午在IG分享拍攝音樂會海報的花絮，並留言︰「希望買到飛嘅都係渴望睇嘅人，投入就會得therapy（治療）。」此外，男團MIRROR今年七月的演唱會因墮屏事故腰斬，昨日有傳鏡仔已入紙申請於明年七月再踏紅館，但個唱主辦單位MakerVille已否認傳聞。

 

Eason堅持以香港作巡演起點，心繫香江。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#陳奕迅 #紅館 #演唱會

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk