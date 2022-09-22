無綫發聲明譴責「港姐少布」論 大熱門陳瑞菱︰公司會保護我哋

【晴報專訊】《2022香港小姐競選決賽》昨日舉行記者會，臨近周日決賽卻捲入「泳衣風波」。前日監警會委員余黎青萍公開批評，指港姐泳衣「少布到不得了」，在問答環節讓「曾志偉瞪大對眼」是完全無必要，無線昨日發聲明譴責為不實指控。昨日，大熱候選佳麗陳瑞菱（Reina）亦強調港姐泳裝是集美麗和高貴於一身。

評判團包括琦琦（前左二）、特首夫人李林麗嬋（前中）和陳法蓉（前右二）等，與19位候選佳麗合照。

昨午港姐記者會上，無線宣布特首夫人李林麗嬋擔任「主席評判團」之一，而琦琦及陳法蓉等則擔任「最上鏡評判團」。大熱佳麗③陳瑞菱（Reina）狀態大勇，對於被視為三甲熱門佳麗，Reina高興表示︰「多謝大家，我覺得最緊要對自己有信心，決賽當晚會全力以赴，依家心情有少少緊張，每晚都會敷面膜同祈禱。」提到港姐泳衣環節被指太性感，Reina表示︰「我相信公司會保護好我哋，我就無太多疑慮。（疑將港姐選美講成同兒童色情掛勾？）香港小姐係宣揚美麗與智慧並重，我哋著泳衣出嚟係美麗同高貴，唔等同色情。」

「粗口港姐」張靜婷（左）和大熱佳麗陳瑞菱昨日成為傳媒焦點。

無線拒改動泳衣環節

無線昨日發出聲明，指有個別人士以指名道姓的方式，對高級行政人員作出惡意及不實指控，無線強烈譴責。對於有關人士將港姐泳衣比賽與虐待兒童、色情及暴力相關議題掛勾，無線斥責這是不負責任的行為誤導大眾，會保留一切法律追究權利。港姐統籌經理何小慧坦言事件有點影響港姐聲譽，她直言︰「（泳裝環節）唔會有改動，因為一早已經安排好，亦唔係特別性感。」