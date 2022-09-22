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22/09/2022

卜卦問事｜測股能預知「坐艇」？造葬擇日要先「應數」？分分鐘準過印度神童？

#玄學 #占卜 #卜卦
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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　卜卦的效用，有人信有人噓。但有些卦象真是應驗得很離奇。

 

　　一位術數高人說從前造葬，除了擇好吉日之外，有一派還要求先占卜才下葬。

 

　　是夕他轉述一位女學生的經驗，敍述其祖父在澳門落葬時的異象，在場者都嘖嘖稱奇。話說她和一大群親戚浩浩蕩蕩地送祖父的靈柩上山，抵達墳地後，正準備落木（木指棺材），風水先生卻說時機未到，因為他卜了一支「玄空大卦」，名「火山旅」，要見一赤身童子牽牛而過才可以下葬。

 

　　送葬的一干人等都有點納悶，因為根據澳門當時的法律，赤身露體比打架鬧事罰重一倍多，所以不會有人在公眾地方赤裸上身的，而且「無啦啦」那裏找一頭牛？大家都不知要等多久，暗中著急。

 

　　忽然，風水先生宣布：

 

　　「應數咧！可以開工。」

 

　　原來有個穿著紅色反光衣的年輕人清潔工人、以掃把穿著竹蘿走過。

 

　　「火山旅」這卦，上為離卦，屬火，喻紅色；下為艮卦，喻童子或牛。「火山旅」有路過之意，因此偶然經過的紅衣青年便完全符合卦象的要求了。

 

　　另一卦象也應得很出奇。

 

　　有位陰宅地理師傅亦堅持在下葬前卜卦，當日眾人齊集墳地，烈日當空，他卻告訴眾人，要待行雷才可行事。是時萬里無雲、天氣酷熱，大伙兒都不知所措。突然一聲巨響，救了眾人，原來後面山爆石，應了「震」為雷、要有響聲的卦象，大家這才鬆一口氣。

 

　　在現實生活中，卜卦更平常。

 

　　一次飯局中，剛巧席上有人善卜文王卦，叫我隨便問一件事。我公司剛巧接了一個project，充滿未知數，我便問事情順不順利？他說卜卦顯示過程很有問題，事實真如所料，吃力不討好。

 

　　另一朋友問：買了一內銀股票，不知是賺是蝕？結論是此事有隱憂，有波折，結局後來股價因國有銀行要讓利而下跌，朋友變了大閘蟹！

 

　　卜卦在這個cyber age，有沒有與時並進呢？

 

　　「有，我發明咗第65卦！」高人答。

 

　　「嘩！伏羲氏2.0版本喎。支卦叫乜名？」我興奮地問。

 

　　「唔係卦！」

 

 

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