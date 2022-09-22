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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

22/09/2022

林明禎憑《飯戲攻心》獲網民激讚！曾代言道地橙紅茶、戶戶送、小米成廣告女王，卻因代言無數惹人反感？

#數碼營銷 #廣告 #救殭清道夫 #一秒拳王 #道地橙紅茶 #Descente #小米手機 #Xbox #戶戶送 #WeLend #林明禎 #黃子華 #飯戲攻心
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　黃子華是香港楝篤笑的始祖，亦曾拍過不少家傳戶曉的經典劇集，更拿下視帝。然而他在電影方面的表現則強差人意，以往演出及執導過的電影成績一般，更被封為「票房毒藥」。

 

　　老實說，對於《飯戲攻心》，入場前沒抱太大期望，但看完電影後，令我百分百改觀。《飯戲攻心》編、導、演俱佳，全片絕無冷場，對白抵死，笑位甚多，個人認為是近年最出色的港產喜劇，「子華神」終可一洗污名。

 

　　片中各演員表現出色，火花四濺，其中來自大馬的女神林明禎角色討好，演技獲網民激讚，認為她不是儍白甜的花瓶，加上她半咸淡的廣東話及魔鬼身材，俘虜了不少粉絲的心。

 

（影片截圖）

 

　　現年三十六歲的林明禎除了演出過幾齣港產片，如《救殭清道夫》、《一秒拳王》等，更是人氣高企的廣告女王，代言產品多不勝數，如道地橙紅茶、Descente 運動品牌、小米手機、Xbox、戶戶送、WeLend 私人貸款等，甚至有網民投訴林明禎的廣告太泛濫，令人生厭。

 

　　廣告商一窩蜂找當紅藝人拍廣告，除了讓大眾吃不消，帶來反效果，更會令人混淆是那個品牌，達不到宣傳目的。

 

道地橙紅茶廣告：

 

 

 

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