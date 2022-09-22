美元作為環球貿易和金融中的主要貨幣，其匯率的波動具有廣泛的影響。歐元、日圓和英鎊對美元的匯率目前均已跌至幾十年來的最低點。

一如預期，美國聯儲局加息75點子，再度強化美元匯率，導致其他國家及地區貨幣急劇波動。筆者今日接受多家央媒及財經媒體的訪問，研判相關趨勢。始終，美元作為環球貿易和金融中的主要貨幣，其匯率的波動具有廣泛的影響。歐元、日圓和英鎊對美元的匯率目前均已跌至幾十年來的最低點。上周，人民幣兌美元跌破7.0關口，同時，不少新興市場的貨幣一度遭受重創：埃及埃鎊跌18%，匈牙利福林跌20%，南非蘭特跌9.4%。而近期環球央行會議特別多，可謂「超級央行周」來襲，投資市場必須密切關注。

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聯儲局加息對環球央行造成巨大壓力，首先、瑞典打響超級央行周「第一槍」，三十年來首次加息100個基點。瑞士央行的這一舉動對環球央行吹響「鷹聲」號角，亦反映出匯率將呈現更為傾斜性的趨勢。

此前，在9月8日的歐洲央行會議上，歐洲央行行長拉加德對歐元今年下跌12%表示擔憂，稱這「加劇了通脹壓力」，並暗示將採取更激進的政策立場，預計利率將升至2.5%。對於美國之外的發達經濟體，均需要應對息率及匯率帶來的巨大影響。

美國財政部長耶倫承認，美元升值可能給新興經濟體帶來挑戰，尤其是那些擁有大量美元債務的經濟體。新興市場的央行也採取了更緊縮的措施來控制其貨幣和債券的貶值。阿根廷上周將利率上調至75%，以遏制不斷上升的通貨膨脹，並捍衛比索。加納上個月也出乎意料地將利率提高到22%，但其貨幣仍在持續貶值。新興經濟體能否應對美元升值，避免貨幣貶值，僅能同步加息應對以避免資金外流。不過，中長線而言，經濟體必須固本培元，紮實自身定位經濟體的發展，避免過度依賴美元。

無論如何，美國聯邦儲備局是次加息，與市場預期原則上是一致的。深層次看，目前投資市場是擔心環球經濟出現滯漲的情況。因供給側的不暢順，導致物價高企，而通脹因素亦導致美國官員對未來加息趨勢的言論呈現鷹派，代表未來加息壓力將不斷加快。

一系列因素對全球資本市場流動性領域，有著一定的衝擊，特別是風險資產、企業的經營成本、投資者成本均存在上揚壓力。作為循環因素，環球資本市場肯定會受到影響。若然資金全面單向流入美元資產，將會加劇環球資本市場、匯率市場、貨幣市場呈現震盪。筆者建議投資者在市場震蕩中，必需持盈保泰，在經濟不明朗的浪潮中，提高警惕，以應對市場的風浪。