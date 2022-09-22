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22/09/2022

綠置居2022｜今日派表！下周接受申請！四一折推售油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑！首期最平4萬有找？一文睇晒申請／攪珠／揀樓時間表

#打工仔 #馬鞍山錦柏苑 #綠表 #油塘高宏苑 #綠置居 #屋苑 #粉嶺清濤苑 #綠置居2022
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　新一期綠置居今日（9月22日）開始派表！今年綠置居共有3個新屋苑應市，包括油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及粉嶺清濤苑，合共提供4,693個單位，以市價四一折出售，售價介乎75萬至271萬，是2016年推出綠置居以來折扣最高，相信可幫助更多年輕人「上車」！有興趣記得於9月29日至10月12日期間遞交申請表啦！

 

【綠置居2022】屋苑資料

 

　　今年房委會一共推出3個綠置居，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑！即睇3個屋苑的特色、座數、伙數、實用面積、定價等！

 

1.    油塘高宏苑：唯一市區盤！

 

　　3個屋苑中，僅油塘高宏苑位於市區，而且鄰近油塘港鐵站、「大本型」商場，預計最搶手！油塘高宏苑共有2座住宅，提供2,021個單位，涵蓋開放式、一房及兩房間隔，面積介乎約185平方呎至約489平方呎。

 

座數：2座

伙數：2,021個   

實用面積：185至489方呎

定價：84萬至271萬（平均呎價約5,410元）

預計落成：2024年11月

 

 

（截圖自室內間格模型及建築模型展覽短片／房委會）

（截圖自室內間格模型及建築模型展覽短片／房委會）

 

2.    馬鞍山錦柏苑：入場費最平！

 

　　位於馬鞍山的錦柏苑，雖然不屬市區盤，但屋苑距離港鐵恆安站僅15分鐘路程，算是相當方便！馬鞍山錦柏苑共有3座住宅，提供1,896個單位，面積介乎約184平方呎至約473平方呎，售價介乎75萬至271萬元，「入場費」屬3個屋苑中最低，只需付約3.75萬元首期便有望「上車」！

 

座數：3座   

伙數：1,896個   

實用面積：184至473方呎   

定價：75萬至261萬（平均呎價約5,030元）   

預計落成：2026年2月

 

 

（截圖自室內間格模型及建築模型展覽短片／房委會）

（截圖自室內間格模型及建築模型展覽短片／房委會）

 

3.    粉嶺清濤苑：平均呎價最低！

 

　　乍看之下，粉嶺清濤苑的吸引力似乎不及上述2個屋苑？但其實粉嶺清濤苑40層單幢樓共提供776個單位，面積介乎約277平方呎至約447平方呎，售價介乎113萬至219萬，平均呎價最低（約4,490元）！加上鄰近私樓御景峰、海裕苑及北區醫院，附近亦有清河邨商場，以及上水官立中學、田家炳中學、聖公會榮真小學等學校，生活配套算不錯！

 

座數：1座   

伙數：776個   

實用面積：277至449方呎   

定價：113萬至219萬（平均呎價約4,490元）

預計落成：2024年10月

 

 

（截圖自室內間格模型及建築模型展覽短片／房委會）

（截圖自室內間格模型及建築模型展覽短片／房委會）

 

　　綠置居開放予現有公屋租戶及合資格「綠表」人士申請，申請表、售樓資料簡介等今日起（9月22日）可於房委會綠置居售樓處、樂富房委會客戶服務中心、各屋邨辦事處等地派發，亦可從房委會網頁下載。申請人士可於9月29日至10月12日期間遞交申請表，申請費用為250元。房委會預計今期計劃第四季攪珠，明年首季起揀樓。

 

綠置居2022】即睇申請／攪珠／揀樓時間表

申請日期：2022年9月29日至10月12日

預計攪珠日期：2022年第四季

預計揀樓日期：2023年第一季

 

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