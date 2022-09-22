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22/09/2022

秋天養生｜眼乾、喉嚨乾涸、小便黃？是秋燥！咩體質最易受秋燥影響？教你焗茶滋陰潤燥、益精血

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  • 註冊中醫師楊明霞

    註冊中醫師楊明霞

    中醫藥學哲學博士、中醫學碩士、中醫學學士及生物醫學學士，在中醫皮膚及養生方面有深入研究。同時兼任瑤池漢方慈善基金主席，身體力行以中醫養生的理念幫助社會弱勢社群。

    輕養生

    隔周五更新

　　踏入秋天，天氣愈來愈乾燥。不少人都易口乾鼻發熱，甚至皮膚乾燥容易令濕疹加重。究竟我們要如何應付秋燥問題呢？今集會跟大家逐一解構！

 

註冊中醫師 楊明霞

 

 

秋燥有甚麼表現？

 

　　踏入秋天，臨床上秋燥是很常見的。很多人因而鼻敏感和濕疹加重，所以這段時間最重要是滋陰潤燥。一般人出現秋燥的臨床表現就是眼乾、口乾鼻發熱，甚至感冒都會以乾咳、無痰為主。另一方面，你會覺得喉嚨乾涸、小便較黃、大便較乾結等。

 

　　因為秋天天氣較乾燥和溫差大，對大自然有較強感覺的人，例如本身是陰虛火旺、易燥熱，即手心腳心發熱、易口乾、長暗瘡，在秋天特別覺得口乾鼻發熱。或者經常熬夜、吃肥膩煎炸、油膩及辣味食物的人都會覺得秋燥問題特別明顯！

 

秋天哪個臟腑易有不適？

 

　　秋天是肺氣當令，在五臟六腑來說肺燥是很多見。所謂肺燥，在中醫角度，肺主呼吸、主通調水道。如果肺氣弱或是有肺燥的人，通常會口乾鼻發熱、易流鼻血，甚至平時易出易喉嚨乾痛等問題。

 

（圖片來源︰iStock）

 

　　而秋燥和肺燥的分別在於，秋天天氣乾燥在氣候的大範圍來說叫秋燥，而肺燥主要是針對「肺」這個臟腑。肺燥是說肺會有燥熱的表現，例如剛才所說的口乾鼻發熱、易聲沙等，這些都是肺燥的表現。

 

下頁睇秋天養生焗茶推介！

 

 

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