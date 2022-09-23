  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/09/2022

再拘3醫生涉濫發近萬「免針紙」 22「顧客」亦墮法網

#私家醫生 #免針紙 #盧寵茂 #醫委會
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】警方昨再拘捕3名私家醫生涉濫發「免針紙」，其中在柴灣行醫的59歲男醫生共發出6,600張，單月曾發3,000張，即日均達百張，每張收費高達3,000元；另2人各發約1,300張。警方亦首次拘捕涉購買「免針紙」者共22人，涉早前被捕的2名醫生，包括元朗女西醫，她被發現曾簽發逾1.4萬張。

 

　　醫衞局局長盧寵茂強調，社會應譴責有關行為；醫委會委員蔡堅指，若接獲投訴，會方可不待刑事調查完結才跟進，以往曾有較嚴重的濫發病假紙案例被停牌。

 

於柴灣行醫的被捕男醫生，每張免針紙索價高達3,000元。

 

 　警方就濫發俗稱「免針紙」的新冠疫苗豁免接種證明，月內共拘捕5名私家醫生。港島總區署理警司盧彥霖指，警方接線報指一名在柴灣某商場執業的59歲王姓男醫生，涉濫發免針紙，初步調查在2至6月曾發逾6,600張，單月高峰發3,000張，即每日發百張，絕不尋常，疑無遵守衞生署指引。

 

　　另62歲男醫生及51歲女醫生，分別在元朗及天水圍行醫，涉2月到本月期間，分別發出1,365張及1,399張，單日曾發66張及152張免針紙。消息指，3名被捕醫生分別為王秉亮、殷錦新及林定儀。一名與殷同名的醫生曾因展示美容治療推廣訊息，被醫委會裁定專業失德。

 

盧寵茂指社會應譴責 醫護團體和應

 

　　警方本周二在油麻地拘捕西醫戴港盛涉賣免針紙，當日有8名病人在診所被捕；另14人涉光顧月初被捕女西醫蔡淑梅，後者涉發逾1.4萬張免針紙；被捕醫生及病人均涉串謀詐騙。

 

　　對會否逐一調查逾2萬名涉「購買」免針紙的「顧客」，新界北總區署理高級警司張文俊指，警方在資源許可下盡量全面調查。消息指戴港盛已被控不誠實使用電腦，今日提堂。

 

　　盧寵茂昨晨稱，醫生應按當局發出的準則及臨床判斷行事，對有人違反操守極度失望，社會應予以譴責，相信法律及專業層面都應有處分，醫委會有需要時會跟進。醫療衞生界立法會議員林哲玄及前食衞局局長高永文聯同10個醫護團體發聲明，譴責行為嚴重背離醫護應有道德和責任，不應擁行醫資格。

 

　　衞生防護中心總監徐樂堅指，疫苗開打近2年，真正因醫學理由不宜接種者極少，警方會調查相關醫生有否核實病人情況。傳染病處首席醫生歐家榮稱，一直有監察豁免書發出數量，若有異常會跟進，但無硬指標。

 

有人圖以500元 誘接種中心醫護發假證明

 

　　醫委會委員蔡堅指，只要有人投訴，醫委會可不待刑事調查而先作聆訊及處分，以往有較嚴重的濫發病假紙個案被停牌；坦言今次涉及病人數目和收費，比濫發病假紙更誇張，但為免未審先判，拒評論處分安排；又建議免針紙統一由政府發出。


　　另卓健醫療證實，一名市民本月21日在林士德體育館疫苗接種中心打針時稱自己有心肌炎，以500元利誘醫護助發接種證明，醫護著其先諮詢醫生，市民隨後離去，個案已上報當局。

 

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#私家醫生 #免針紙 #盧寵茂 #醫委會

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk