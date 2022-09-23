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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/09/2022

中美博弈新招紛呈

#中美關係 #大國博弈 #上合組織
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　這兩個月發生的一連串事件，對我們了解未來10至20年中美博弈的策略有很大的幫助。

 

　　第一件事是8月2日佩洛西竄訪台灣。我以前已經說過，她的訪台，不見得符合白宮的戰略。美國政府經過多次評估後，已判斷一旦台海出現戰爭，就算有美國參戰，台灣也會守不住。所以對美國而言，上策是賣些軍火給台灣，美軍最好不要真正捲入，若是協防，做些訓練工作，隨時離開不要傷亡便是。美國要打的是持久戰，利用一切辦法拖中國發展的後腿，所以要把中國塑造為打第一槍的挑釁者，以利說服西方國家一起制裁中國。若只得美國制裁，效力有限。

 

　　但佩洛西的訪台，本身便是先挑釁，中國就算有激烈的行動，也只能被視作對美國挑釁的回應，白宮不想中國有此機會，所以不見得認可佩洛西鹵莽的行為。可是，畢竟事情還是發生了，這幾乎即時被中國抓住機會，讓她演習計劃了多時的海空包圍台灣行動。這個演習便是第2件事，它震驚了美國，她的軍事將領，可輕易從中國發射的導彈的落點、速度等計算出它們的精準度與打擊範圍，中國是故意示警的。從包圍的勢態看來，將來實現收回台灣時，中國的策略應大致上是用「北平模式」，包圍禁運逼降，以減少台灣人民的傷亡，避免製造仇恨，但美國也許希望雙方打得愈激烈愈好，最好還有巷戰，只是台灣人民戰意不高，美國算盤未必打得響。

 

（iStock）

　

美自殘本土芯片創新發展

 

　　第3件事是拜登在8月9日簽署了《芯片法案》。此法案動用了527億美元去鼓勵芯片商撤回美國生產。這是典型的工業政策，亦有遏制中國芯片發展的圖謀在內。美國芯片商在國外生產，原因是美國本土成本太高，並無比較優勢。但美國政府靠派錢能否補償到她過高的生產成本？我不表樂觀。更可能出現的情況是，一些效率不高的芯片商見到政府派錢，會千方百計跑來分錢，這527億中，冤枉錢一定不少。本來美國芯片生產的模式是美國本土用大量資金搞高端設計，然後要台積電等外國公司代工，所產的高端或尖端芯片可自用，可賣給外國。若美國再實施對中國的芯片禁運，《芯片法案》便可謂病急亂投藥。根據美國「半導體工業協會事實簿」（SIA Factbook 2022）的數據，總部在美國的半導體公司，2021年在中國的市場份額是960億美元。假如中國市場沒有了，美國便要少近960億的收入。這一年美國用在芯片的研究開支是502億美元，若收入少了這麼多，研究開支必須大幅減少，這便會使芯片的創新發展停滯起來，更易被中國追上。

 

　　此種工業政策與禁止輸出芯片到另一國家的政策，長遠對美國不利，但短線或可起到一點政治作用，況且用總額527億的一次性補貼，哪能抵得上每年最高可損失960億的市場？美國政府真的是失了方寸。

 

　　第4件事是9月14日美國參議院外交事務委員會通過了《2022年台灣政策法案》，但尚要通過參眾兩院及總統簽署才能立法。此法案把台灣視為與非北約盟友擁有同等地位，綠燈一開，美可對台售賣更多軍火。若中國攻台，美國也可制裁中國的金融機構及包括習近平在內的相關中國官員。美國實質上是把「一個中國」原則掏空了。

 

上合成員國佔歐亞面積65%

 

　　中國對美國此招的反應相對低調，我相信她看通了這法案內容實則上是虛的，只是意圖刺激中國。美國若要賣軍火給台灣，有沒有這法案都可這樣做。制裁習近平及相關官員？若台海打將起來，中美成為敵國，這些制裁豈不變為笑話？中國愈低調，愈反映她對台已訂定了戰略，不會被美國刺激到。

 

　　第5件事是習近平外訪，到中亞開「上海合作組織」會議。一看嚇一跳，「上合組織」共有9個成員國、3個觀察國和9個對話夥伴。這9個成員國包括了中、俄、印度、伊朗等充滿戰略意味的大國，9個國家總面積佔了歐亞大陸總面積的65%，若把其他希望也能加入的國家（如土耳其、沙特阿拉伯等）都算在內，面積更達歐亞面積的76%，這些國家包含了中國這世界第一的工業大國，及天然資源豐富、核武眾多的俄羅斯，又包括中東的產油大國，連北約成員土耳其也可能加入。網上流傳一張習近平、普京與穆迪3人將手放在一起微笑的照片，又有一張眾多總統共聚一堂談笑風生的照片。

 

　　美國一直想世界視中俄為敵，看來只在佔世界人口12%的美西世界有點效果，在別的地方十分失敗。我們也可看到，中國走的是下圍棋式的長遠部署，一早便低調地布了此局，在這些國家中，經濟內循環已可活得不錯，不怕對抗美國。

 

轉載自: 晴報

 

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