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23/09/2022

醫管局恒常引入大灣區人才紓醫護荒 首批下月到港

#醫護 #醫管局 #范鴻齡 #大灣區 #大灣區醫療人才庫 #人才
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　　【晴報專訊】醫護人手不足，醫管局全方位引入內地醫護處理臨床工作。醫管局主席范鴻齡指，最新醫生流失率達8.3%，護士達10.1%，須設恒常「大灣區醫療人才庫」減壓，短期擬引入8名西醫、3名中醫學者、300名護士，及5、6名放射技師，當中中醫最快下月來港。范強調內地人員有信譽，若出問題由局方承擔最終責任。

 

范鴻齡強調內地人員有信譽，若出問題由醫管局承擔最終責任。

 

　　醫管局大會昨通過大灣區醫療人才交流計劃。范鴻齡指，截至上月，過去1年本地醫生流失率達8.3%，護士達10.1%，須建立大灣區人才庫紓緩人手不足問題。他指來港人員在內地身居要職，不會長期留港，會以輪替制每人服務10至12個月，強調不影響本地人員升遷。

 

來港「交流」護士免註冊 護協：需時觀察

 

　　范稱，已物色8名內地西醫，均屬主任或副主任級，涉胸肺科及內科，正待收集證書，以便醫委會審批有限度註冊。另3名中醫訪問學者獲中醫藥管理委員會批准，下月來港參與臨床及培訓工作。他承認本地中醫充足，惟公院現僅有中醫痛症、中風及癌症紓緩服務，要大幅拓展需專才領導，此舉有利加速中西醫結合。

 

　　醫管局短期擬引入內地護士，首批70人最快明年初來港，料2年內增至300人，涉急症及老人科，會參與前線工作。范指，「法律上容許」交流人員毋須在港註冊，若現醫療事故，最終責任由醫管局負責。另擬引入5、6名內地放射技師，不排除擴展至其他專職醫療人員。局方其後補充，冀上述計劃最快今年底展開。

 

　　護協主席源志敏指，過去國來港交流者以醫生為主，護士較少，2008年港府曾協助內地培訓護士，當時屬訓練性質，類近學護，工作有臨床導師指導，故毋須註冊。對內地護士免註冊於前線工作是否開先例，源指視乎醫護局定義何謂實際工作，及需時觀察這些人員參與程度。

 

 

轉載自: 晴報

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