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23/09/2022

公務機企業疫市增長！全因採用「輕資產」模式營商？需建立3大管理要素

#管理 #私人航空 #微觀管理 #營商 #輕資產 #公務機 #航空業 #私人機
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　　疫市下世界供應鏈變化翻天覆地，重創傳統航空業發展，私人機市場服務需求反而大增。

 

維思達公務機（VistaJet）全球首席商務官Ian Moore認為，管理層應該與團隊分享及抱持企業家精神，尋求創造價值的機會。（受訪者提供圖片）

 

　　維思達公務機（VistaJet）全球首席商務官Ian Moore接受專訪時直言，能在百年一遇的危機中突圍，是依靠過去10多年來建立的企業文化，具靈活彈性。「我們有合適的人才、客群、商業戰略，如果客戶想啟航，我們只需要一個人就做到。」

 

　　在2022年首半年，VistaJet的公務機航班數目已經比2021首半年增長了26%，全球總飛行小時則增加了82%。就地區而言，歐洲地區的增幅最大，錄得48%增長；隨後分別為南美地區（38%）、亞洲（34%）、北美地區（31%）。

 

賞識潛力人才 提升團隊士氣

 

　　他坦言：「做夢也不會想到3年前出現的這種需求，以及有如此巨大的推動力。」然而，作為管理層，不僅要在對外方面確保所有客戶及員工的安全，供應鏈服務到位；對內還要留住原本擁有的優秀人才，同時在競爭激烈的環境中引進必要的人才，繼續24/7全天候工作，部署靈活的團隊來應對需求。

 

　　目前VistaJet擁有來自60個國家的1,000名航空專家提供服務，至今已將許多企業、政府和私人客戶送抵約187個地區。他指出，疫市下仍能保持優勢的關鍵，在於其採用輕資產（Asset Light）模式營商，即是並非單純依靠資本投入，而是營運模式本身創造出經濟價值。模式背後更需要建立三大管理要素，包括：1.集體互信、2.發揮內部企業家精神、3.賞識具潛力人才，並藉此提升士氣。

 

　　他解釋，若要帶領團隊，「你不能進行微觀管理（micro-manage），如果進行微觀管理便無法成長。因此我會聘用優秀人才，信任他們，相信任人唯賢（meritocracy）。」並且在這去十多年來建立起這份集體信念，集體相信團隊之間彼此支持，「並不是在短短5周、5個月或5年形成的文化。」

 

　　此外，他又認為在管理環節方面，管理層應該與團隊分享及抱持企業家精神，尋求創造價值的機會，在決策及面對挑戰時，不能是類似自動化或機械人式般操作，否則只會淪為普通的一位直屬主管「Mr. line management」。

 

　　在賞識人才方面則需要實行精英領導體制，適時讓表現良好人才晉升。他又表示，自己幸運地因現時崗位，可以到世界不同地方遊歷，因此期望在可行情況下，讓員工到不同辦公室或城市，不論是3個月或12個月等。

 

機隊全資擁有 營運保持彈性

 

　　該企機隊目前擁有超過80架飛機，與現時市場上大部分出租飛機的營運模式不同，全部屬該公司全資擁有，並統一直接管理。Ian Moore指出，即使在俄烏戰事持續的情況下，也有覆蓋全球96%地區的流動機隊，因應各地區需求而自由流動，保持彈性。

 

VistaJet今年底將進一步拓展機隊規摸及數目，例如將可直達香港至紐約機隊，增至超過10%。（受訪者提供圖片）

 

　　疫情持續將近3年，雖然市面上有較低價的商業航班，惟多數是固定航班且靈活性較低，難以滿足旅客需求。相反，私人飛機、公務機市場由過往專屬富豪或企業擁有，至近年開始提供按每小時計費的客製化服務，同時為擔心染疫而有「坐機恐慌」的客群提供解決方案。Ian Moore認為，這些都是私人航空比商業航空恢復速度更快的關鍵因素。

 

 

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