  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/09/2022

【FOCUS】日圓「病貓」也發威　基本面未改難止血

#黑田東彥 #日圓 #干預匯率 #聯儲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　病貓也發威。繼3月失守125的「黑田防線」、6月刷新135的1998年來最低，當日圓兌美元周四（22日）終觸及145的心理關口，誓言將負利率進行到底的日本央行，亦終於忍不住出手干預，推動日圓急彈至140附近。

 

　　儘管財務省副大臣神田真人將日圓急貶歸咎於「匯市投機行為」，但看看錄19年最大的日美息差、冠絕全球的天量負債表、創記錄的貿易逆差，以及歷史干預的多次失敗記錄；除非日本貨幣政策棄鴿從鷹，否則將注定只是暫時止血。

 

多國跟加息，淪唯一負利率成員

 

　　聯儲11月或第四度加息0.75厘，面對強美元和通脹夾擊，瑞士、沙特跟加0.75厘；英國、挪威、印尼、菲律賓則押注0.5厘；人民銀行雖未有加息動作，但周五（23日）就頑強地將人民幣兌美元中間價設定於7以上，監管過濾或高達955點子。

 

　　唯一「倒行逆施」如土耳其央行，里拉在其宣布減息1厘後再刷歷史新低。不過，若論最獨立獨行者，勢非日本央行莫屬 — — 在瑞士央行大手加息後，日本正式成為唯一的「負利率俱樂部」成員；行長黑田東彥周四議息後堅稱，「兩三年也不會改變」此政策。

 

　　但所謂形勢比人強，隨著日圓在黑田發言時挫至145.9的24年新低，日本政府在不到一小時內迅速出手拋售美元托價日圓 — — 為1998年以來首次，財務大臣鈴木俊一強調，當「過度投機反覆發生，我們不會袖手旁觀」，但副大臣神田真人就明確否認干預是針對145這個特殊點位。

 

息差、貿易逆差、負債表齊不利

 

　　黑田東彥、鈴木俊一、神田真人三位重量級官員，言論似顯自相矛盾，有何啟示？答案或是，日圓可續貶，但不能貶太快。高盛較早時估算，如十年期美債殖利率升至4.5%（現為3.7%），日圓恐見155。

 

 

　　暫且不論日美十年期國債息差刷新2003年來最大，單看最能反映短期息口走勢的兩年期利差高達4.2厘，而8月錄得2.8萬億日圓新高的貿易逆差（首8月累計逾12.1萬億日圓），儘管日本政府擁有高達1.17萬億美元的外匯儲備（截至8月底），但其債務佔GDP比重高達逾130%冠絕全球；換言之，基本面一日未改，干預都只能是事倍功半。

 

　　再看看日本過往的干預歷史，幾乎所有的單方面（Unilateral VS Joint）干預都幾乎以失敗告終；耐人尋味的是，就在昨日出手後，美國財政部僅稱「表示理解」，加拿大央行亦稱「沒有參與」。且看日圓在暫時止血後，會否邁向下個考驗146.7。

 

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#黑田東彥 #日圓 #干預匯率 #聯儲

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk