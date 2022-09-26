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26/09/2022

3成半學生抑鬱 少年赴英不適應拒學 少女成績欠佳暴瘦

#焦慮症 #抑鬱 #學生壓力 #海外升學
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 　　【晴報專訊】近年學童的情緒問題備受關注，有調查發現，3成半及逾5成受訪學生分別有中度至非常嚴重的抑鬱及焦慮徵狀。有男生升中後情緒不穩，其後赴英升學，又因不適應而回流，並確診患焦慮症，展開長達3至4年「拒學」生活。另有女生因成績欠佳和缺乏家人關注，患上抑鬱並暴瘦14公斤。

 

有調查指，35.5%和51.3%學生分別有中度至非常嚴重的抑鬱及焦慮徵狀。

 

專家建議家長多聆聽子女心聲，學生亦要培養情緒管理能力。

 

　　浸信會愛羣社會服務處於去年10月至今年6月，以問卷訪問1,192名中學生，結果有35.5%和51.3%學生分別有中度至非常嚴重的抑鬱及焦慮徵狀；另有近3成學生有中度至非常嚴重的壓力。該機構服務總監（精神健康綜合服務處）盤鳳愛說，親子關係對正值青春期、躁動不安的中學生很重要，但不足兩成學生與雙親關係理想，而家長因個人問題而責怪子女，對子女精神健康將構成最大影響；建議家長多聆聽子女心聲。

 

專家倡多聆聽子女心聲

 

　　M先生的兒子現時19歲，他讀小學時品學兼優，但升中後情緒不穩，故送他赴英國升學，惟兒子不適應寄宿生活而回港，同年底確診焦慮症，展開長達3至4年的「拒學」生活。M指，當時每周花很多錢帶兒子看醫生，惟情況沒改善，故失去耐性，自己也患上焦慮，試過強行拉兒子去上學，終導致兒子抑鬱，父子關係亦轉差。

 

　　直至他退休後，經反思並一改以往激烈行為，與兒子參加足球隊，成功改善關係。兒子亦在校長鼓勵下重返校園，兩年前入讀職訓局，揭開人生新一頁。M坦言，以往以為和子女吃喝玩樂便足夠，現時明白要多溝通，才可令子女遇到情緒困擾時，也能找信任的父母做「水泡」，不用獨自掙扎。

 

青少年應發掘有效抒發情緒渠道

 

阿琳（右）升中後成績包尾留班，一度失眠，暴瘦14公斤。

 

　　另外，17歲的中四生阿琳讀小學時成績不俗，但升中後成績跌至包尾，更要留班。她曾與媽媽訴苦，但媽媽只顧照顧妹妹，她開始(界刂)手發洩情緒，後來更出現失眠，並暴瘦14公斤。幸媽媽意識問題後，主動帶阿琳求醫，才令她康復。

 

　　該機構兒童及青少年身心健康服務單位主任馮澤棠建議，青少年應學習多角度思考，發掘有效抒發情緒渠道，料有助提升情緒管理能力。

 

 

轉載自: 晴報

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