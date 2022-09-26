公院兩聯網急症室今冬應用 AI「睇X光片」識別髖骨折者 準備度96%

【晴報專訊】醫療大數據除反映最新疾病趨勢，更可促成新診斷工具研發。醫管局數據實驗室（HADCL）支援的「自動識別髖關節骨折」AI人工智能研究，成首個投入應用項目，今冬於兩公院聯網急症室試運，可利用病人X光片標示骨折者，準確度達96%。醫管局指AI可令「醫生多對眼」，加快分流，料有數千病人可受惠。

趙允恒（左）指，過去因沒有大數據，很多研究根本無法推行，HADCL支援有助醫療技術革新，旁為陳嘉賢。

「自動識別髖關節骨折」AI人工智能系統將於今年冬季流感高峰期在新界西及港島西聯網急症室試運。伊院放射診斷部顧問醫生趙允恒指，過去醫療數據需逐間醫院收集，加上要遮擋病人的私隱資料，涉及人力物力龐大。

加快分流 料惠及數千病人

而通過HADCL，參與研究的港大及科大團隊能輕易獲得100萬張X光片及18萬病人數據，訓練AI識別骨盆、股骨頸及外科植入物等部位，判斷哪些影像屬髖關節骨折，並在系統標示出骨折病人，有助加快治療流程。在100個測試案例中，AI成功對96個進行分類，準確度達96%；未來會研究能否應用於其他盤骨骨折分析。

團隊從100萬張X光片及18萬病人數據，訓練AI自動識別髖關節骨折。（醫管局模擬圖片）

趙指，因跌倒入院的病人照X光後，AI會自動檢視上傳到後台的X光片，若發現異常，病歷會「着燈」，以便醫護問症及檢查時對照病人情況，加快安排手術。

醫管局高級醫療信息經理陳嘉賢指，HADCL提供數據預先作私隱處理，且能批量供應，故可加速研究。她續指，冬季天冷更易併發心臟病及中風，且穿衣厚亦干擾長者感知能力，故冬季流感高峰期亦是跌倒高峰期，料系統能令數千病人受惠。另外，HADCL支援的腦掃描研究已完成，同樣可用AI識別腦出血、中風等情況，有望日後投入應用。