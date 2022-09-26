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26/09/2022

【2022香港小姐】梁超怡成雙料季軍 林鈺洧修身成功奪冠

#林鈺洧 #許子萱 #梁超怡
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　　【晴報專訊】《2022香港小姐競選決賽》昨晚圓滿結束，一度凸腩參選的星二代8號林鈺洧修身成功，並以平穩表現脫穎而出奪冠。4號許子萱獲亞軍及國際親善小姐，14號梁超怡則獲季軍及最上鏡小姐。

 

（左起）亞軍許子萱、冠軍林鈺洧及季軍梁超怡表現平均。

 

　　港姐決賽昨晚在紅館舉行，雖然早前監警會委員余黎青萍狠批港姐泳衣「少布到不得了」，不過昨晚亦如常舉行泳衣環節。司儀曾志偉昨晚特別說：「泳裝環節係我哋香港小姐嘅靈魂，所以今年要搞得特別啲…我哋時代在變，泳裝不變！」對於余黎青萍指泳裝讓「曾志偉瞪大對眼」，志偉隔空回應說：「咁我嘅高度係只能望到咁。」

 

亞軍許子萱被寸「擦鞋仔」

 

林鈺洧減磅成功，大曬小蠻腰。

 

　　現年27歲的林俊賢女兒林鈺洧，身高176厘米的她成功搣甩腩肉，雖然她被司儀考驗演技時未能招架，但她大方承認「嚇親」，真性情加上平穩表現令她成功奪冠。事後她坦言父親不支持她參選：「我依家拎咗冠軍喇，多謝！我諗佢會好驚喜，因為佢唔贊成我嚟。」亞軍許子萱同時獲國際親善小姐，她被問到選三人一同困時，她即選特首夫人李林麗嬋等三位評判，更大讚李林麗嬋跳舞勁，其「落足鞋油」的表現遭志偉取笑：「咁揀擦鞋仔得啦！」

 

季軍梁超怡憑甜美外表獲最上鏡小姐。

許子萱（左）被司儀曾志偉取笑是「擦鞋仔」。

 

　　另外，多名大熱佳麗倒灶，大熱門「爆炸頭」1號徐麟全晚表現緊張，不但「發台瘟」行錯路，在問答環節亦因廣東話麻麻而甩轆，她以普通話回答「天堂美食節」時，司儀陸浩明取笑說以為是「天體美食節」，令全場爆笑。

 

黎明昨晚獻唱新歌《一生幸福》。

 

轉載自: 晴報

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