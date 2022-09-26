提倡雪卵津貼五萬成焦點

行政長官李家超將於10月19日公布上任後第一份《施政報告》，不同政黨政團分別提出建議，新民黨也不例外，我們在9月15日向他提交了長達25頁的《施政報告》建議書，詳細臚列圍繞十大政策範疇的數十項建議，其中「葉劉倡雪卵津貼五萬」成了焦點，惹起網上熱議。我收到很多正面迴響，有已雪藏卵子的外籍女士來電郵表示支持建議，我落區時也有年輕人說希望我能成功爭取。

香港邁向老齡化與低生育

我提出這建議，是因為香港正邁向老齡化與低生育的社會。一方面，目前香港男性和女性的平均壽命分別達到82.9歲及88歲，屬全球最長壽地區。根據世界衛生組織的定義，香港在2022年後會步入「超老齡化」社會（Super Aged Society），推算香港在2033年將有30%的人口為65歲以上，屆時一位年輕人需要照顧多名長者。

另一方面，香港亦是全球生育率最低的地區。根據聯合國及經濟合作暨發展組織的統計，香港的平均生育率為0.75，低於新加坡的1.02及日本的1.30，更遠低於2.32的全球平均水平。再加上移民潮等等，政府統計處於8月11日公布香港最新人口（2022年年中）為7291600人，較去年同期下降1.6%。特區政府必須正視人口結構轉變的問題，盡快調整人口政策，短期可透過優惠政策吸納外來人口，長期要鼓勵生育，補充人口，為未來的高齡化社會做好準備。

年輕人拼事業延遲生育

事實上，很多香港女性（男性也是）在年輕時為事業為經濟拼博而錯過理想的結婚及生育期，待他們想生育時，身體狀況可能已不在最佳狀態，輔助生殖科技治療（包括冷藏卵子精子、人工授精、體外受精及冷藏胚胎移植等）一直有其需求。

特區政府於2000年通過《人類生殖科技條例》（Human Reproductive Technology Ordinance），於2001年設立人類生殖科技管理局（Council on Human Reproductive Technology），透過《人類生殖科技（牌照）規例》（Human Reproductive Technology (Licensing) Regulation）、《生殖科技及胚胎研究實務守則》（Code of Practice on Reproductive Technology & Embryo Research）等對業界作出規管。

私營冷藏卵子精子服務十分昂貴

目前香港的公營醫院及私營市場有提供輔助生殖科技治療，不過公營醫院輪候時間極長，私營機構則收費高昂，動輒花費數萬，還未必「一次成功」，一般市民未必能夠負擔。有見及此，為了讓市民有更多選擇，我建議特區政府向採用冷藏卵子精子服務的人士提供五萬元津貼，讓他們可在年輕、身體情況較佳時，及早冷藏卵子精子，也讓他們在工作、婚姻、生育之間可有更靈活的安排。

(iStock)

美國女性延遲生育

說到女性延遲生育的問題，其實也不是香港獨有，《彭博商業周刊》（Bloomberg Businessweek）剛剛9月號便有一篇題為”Who Needs Kids?”的文章，探討這個社會現狀。文章說在美國，因為工作、收入、家庭生活成本及生活方式改變等因素，愈來愈多女性延遲生育或者不生育。特別是收入方面，文章引述 Ferderal Reserve Bank of St. Louis的研究，指出在 2019年，沒子女的美國單身女性的平均年收入為65000美元，比沒子女的單身男性所賺的57000美元還要多。而 Century Foundation 則有另一項研究指出美國女性成為母親後會承受「懲罰」（Motherhood Penalty），估計損失年收入的15%，而黑人及拉丁裔母親所承受的「懲罰」可能會更多。

文章以一位叫Ashley Marrero的美國白種女性為例，Marrero 43歲，2008年離婚，沒子女。她對工作充滿熱誠，現在享受著單身、沒子女、收入豐厚而自由自在的生活方式，喜歡和朋友旅遊；與此同時，Marrero早於2018年已冷藏了卵子，以留自己多一個選擇。

像Marrero的美國白種女性愈來愈多，有可能影響美國的生育率。文章引述 US Census Bureau 的分析直指美國生育率在過去三十年持續下跌，指在1990年每1000位美國女性（15-44歲）生育71名嬰兒，但是在2019年則跌至只生育了58名嬰兒。不過我懷疑上述數據純粹是指白種女性，因為美國的黑人及拉丁裔女性仍然熱衷生育，而根據聯合國的數據，美國的生育率持續高企，達1.66，比香港的0.75高得多！

推動產業加強監管

回說香港，我提出向採用冷藏卵子精子服務的人士提供五萬元津貼的建議，拋磚引玉，引起社會討論，期望行政長官積極考慮。而在落實津貼的同時，特區政府應全面檢視社會需求、行業現況，亦需要更新相關的規例、守則，進一步監管及規範機構的營運模式、技術流程、安全標準、採用條件，以至冷藏期限等等，這樣既可推動產業發展，有利經濟，也可與時並進，推動有需要的市民做好家庭計劃，長遠有利香港整體人口發展。