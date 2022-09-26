林嘉麒：英鎊急挫　震散英鎊敏感股　紐油失每桶80美元　中海油現價可入？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

英國政府推出近50年來最激進減稅法案力抗通脹，拖累英鎊急挫至有紀錄以來新低，一眾英鎊敏感股急挫，長實(01113)半日跌近10%，滙控(00005)見近10個月低位， 英鎊續震盪對相關企業影響有多大？紐約期油跌穿每桶80美元，入冬前部署油股博反彈，值博有多高？





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