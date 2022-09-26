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26/09/2022

0+3｜喪搶機票！兩大旅遊平台最新數據：出境航班訂單按周增4倍！邊個旅行目的地訂單量急升73倍？幾時最多人飛？

#旅遊 #旅行 #韓國 #抵港檢疫安排 #0+3 #遊客入境限制 #日本 #泰國 #大阪 #新加坡 #出境遊 #曼谷 #酒店檢疫 #台灣 #東京 #首爾 #旅遊熱點 #Trip.com #機票 #Expedia #旅遊平台 #最新數據
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　隨著港人旅遊熱點如日本、泰國、韓國、台灣等陸續放寬遊客入境限制，加上港府日前宣布推行「0+3」抵港檢疫安排，即從海外或台灣經機場抵港的人士毋須接受強制酒店檢疫，可以回家或到自選住宿酒店進行3日居家醫學監察！新安排進一步簡化旅遊檢疫程序及降低成本，令港人的旅行意欲大增，實行夾埋班Friend齊齊上網搶機票！到底大家最想去哪裏旅行？即睇兩大旅遊平台的最新數據就知！

 

Read More：0+3｜自製長假去旅行！2023年請假攻略：復活節、聖誕節可自製10日長假！哪些日子可以請1放4？

 

【0+3】日本、台灣外遊搜尋量激增！

 

　　據Expedia.com.hk公布的數據顯示，在台灣及日本宣布將進一步放寬入境限制後，平台的出境航班搜尋量錄得顯著增長！其中日本航班搜尋量與消息公布前14天的平均值相比，飆升近10倍（966%）！

 

　　至於台灣，早在消息公布前，平台搜尋量已有上升趨勢，過去7日平均搜尋量對比過去 28 日的平均搜尋量上升55%！當上周當天宣布將於10月13日起實施「0+7」制度、增加免簽證國家數量以及取消目前對旅遊團的入境禁令後，單日搜尋量更進一步急升，比公布前一日（9月21日）增加175%！

 

Read More：各地通關｜「0+3」正式實施！繼日本恢復免簽證自由行、泰國取消疫苗接種或檢測要求！一文睇清各地最新入境安排

 

（圖源：unsplash）

 

【0+3】飛大阪機票訂單量按周飆73倍！

 

　　與此同時，根據Trip.com數據，過去兩日（9月24及25日），Trip.com香港出境航班訂單量比上周同期增長近4倍！而頭五位的出境目地名為曼谷、首爾、東京、新加坡、大阪，其訂單量比上周同期分別增長6.28倍（曼谷）、7倍（首爾）、13.85倍（東京）、 1.97倍（新加坡）、73倍（大阪）！

 

　　值得留意的是，大部分的出境航班訂單將在國慶和聖誕假期進行，足證港人渴望外遊的心非常熱熾！

 

【0+3】入境遊的數據未有大幅增加！

 

　　由於海外遊客或需要更多時間來消化「0+3」，故入境遊的數據未如出境遊在周末期間有如此大的增幅，Trip.com指，頭五位的入境目的地為曼谷、倫敦、新加坡、台北、曼徹斯特，訂單量比上周同期分別增長2倍（曼谷）、1.32倍（倫敦）、1.39倍（新加坡）、1.8倍（台北）、0.69倍（曼徹斯特），但預料可在今年第4季度錄得大幅增長！

 

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