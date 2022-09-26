上司未上任即發號司令？提防有人暗放冷箭

（欲知前事，請看大機構官僚習氣！做事阻力重重、充滿謎團！分分鐘中了辣招都未知來龍去脈？）

「我和你看法一樣，笑面虎意見一矢中的！他給 Ben（野牛和我的美國上司）說叫我檢討一下過去新產品的開發情況。」野牛繼續說。「起初，我也看不出有甚麼不對勁，以為是他調來亞洲前先做一些熱身而已。」

野牛因要做報告，便走過去找一嚿雲（野牛和一嚿雲同在曼谷公司，坐在隔鄰）。他說，當提及笑面虎看法時，一嚿雲說她早已知道，並立刻表示，她一直不滿意野牛他們過去推出的新產品。

「她還說正在做一個全面檢討。」野牛沉不住氣說道：「原來她把過去做得不好的責任全部推到我身上。」

之前，怎樣也想不到笑面虎和一嚿雲有何關聯，現在卻是順理成章。「她是怎樣和他聯繫上的？」我反問野牛。「我不知道。」

我們拿著電話，他在曼谷，我在香港，靜默了一會。

「唏！」我說：「上月市務調查不是在邁亞美開全球會議嗎？」

「我記得一嚿雲去了，但笑面虎卻是沒理由去的。」

「如果他真的會調來亞洲，他便有一千個理由去了，因為從紐約飛去邁亞美只需個多小時，他便可以和亞洲區十幾個公司負責市務調查的主管見面。」

「嘿！一嚿雲在笑面虎面前不知說了甚麼？」野牛忿然說。

她肯定說了些話，令笑面虎以為過去新產品做得不好的責任，全都是野牛不聽他們意見的結果。

突然，我心一沉，一陣冰涼寒意從背脊升起。

亞洲區負責產品設計的只有野牛和我，野牛背中一箭，我又怎會平安無事？坐在房內，拿著電話，卻感到辦公室內所有人的眼睛都在看著我。