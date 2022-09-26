大閘蟹嚟喇！超抵吃年度限定大閘蟹套餐買一送一優惠！8道菜食盡清蒸大閘蟹、蟹粉桂魚絲、蟹粉脆皮百花釀花膠多款手工菜

中秋已過，又是一眾蟹迷期待的季節——大閘蟹季來了！各大酒店中菜廳、餐廳陸續推出各式大閘蟹套餐；如果你像我是大閘蟹癡，對於淮提菜食府「十里洋場」的大閘蟹餐一定有印象！餐廳每每推出大閘蟹宴，都快快滿座！無他，皆因有「二人同行一人免費」吧！無論是會員限定或是某某信用卡限定，都火速滿座！今年一留意到即刻報料，先預告一下菜式，大閘蟹迷看準要快Book！

8道菜金秋大閘蟹饗宴

十里洋場今年推出的「金秋大閘蟹饗宴」有8道菜，當中5道是蟹菜，與坊間的大閘蟹餐比較，都算有誠意。先來開胃前菜淮揚四小品，有金銀蛋蟹肉凍、杭椒南非鮑魚、醬香豬頭肉、話梅涼瓜；當中金銀蟹肉凍和杭椒南非鮑魚最特別，前者就像肴肉，但換上金銀蛋和蟹肉卻甘香清鮮得多；南非鮑魚彈牙得來，滲出點點辣香，好吃！

前菜淮揚四小品：金銀蛋蟹肉凍、杭椒南非鮑魚、醬香豬頭肉、話梅涼瓜

套餐的湯羹已有蟹的出現！十里蟹皇翅上枱黃澄澄，又濃又厚，啖落甘香；口腔內的蟹黃甘香未去，清蒸大閘蟹已上枱！每隻大約4兩半至5兩，Size不是太大，但在高級淮揚菜館吃，水準都算有保證；如果一隻不夠，還可以優惠價$198追加一隻。

十里蟹皇翅

清蒸大閘蟹

緊接而來還有一連串蟹粉菜式，可以讓雙手唞一唞！套餐的蟹粉菜並非大路的蟹粉多士、蟹粉豆腐，我最愛的是蟹粉脆皮百花釀花膠。在花膠中釀了蝦膠再炸，入口先是甘香脆，花膠加蝦膠，超級彈牙；沾滿蟹粉，鮮味爆破！而淮揚蟹粉桂魚絲，則是在經典淮提手工菜上加入蟹粉，桂魚絲像麵條般幼嫩鮮滑，拌以蟹粉同吃，雙重鮮美。蟹粉芙蓉帶子蟹斗是甚麼？原來是以蟹蓋盛載蟹粉與帶子！好吃得來，打卡啱晒！

蟹粉脆皮百花釀花膠

淮揚蟹粉桂魚絲

蟹粉芙蓉帶子蟹斗

都說套餐充滿「誠意」，連單尾填肚的炒飯都加入蟹粉炮製，炒飯配料有蟹粉、河蝦仁、韭菜花，十分香口。甜品當然是薑湯芝麻湯圓，欠缺驚喜卻是蟹宴必備。

蟹粉河蝦仁韭菜花炒飯

夠薑芝麻湯丸

金秋大閘蟹饗宴每位$998（兩位起），1957 & Co. Loyalty Program會員（免費入會）即享「二人同行一人免費」優惠，抵到笑！當然啦，光顧中菜館，茗茶、小食、加一收費在所難免，計計數，買一送一優惠後，人均消費$631，8道菜怎樣計都划算！吃蟹之餘，如果喜歡喝兩杯，不妨以優惠價$50享用古越龍山古越雕王一壺（100ml），或以優惠價每位$298，升級兩小時無限暢飲Nicolas Feuillatte Reserve Exclusive Brut NV香檳、Cloudy Bay Sauvignon Blanc白酒或Cloudy Bay Pinot Noir紅酒。蟹迷、酒鬼又有藉口一聚，還不快快訂枱！

十里洋場金秋大閘蟹饗宴

供應日期：10月1日至12月中旬

收費：每位$998（原價）（兩位起）

註：

1. 1957 & Co. Loyalty Program會員（免費入會）即享「二人同行一人免費」優惠；

2. 必須二人惠顧方可享用此優惠；

3. 加一服務費以原價計算；

4. 另設茗茶、小食收費：

5. 十里洋場現金券不適用於此套餐。

十里洋場

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖

電話：2338 5500

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