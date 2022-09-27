  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

27/09/2022

612基金案開審 控方︰基金帶政治理念 獲存入$2.7億

#612人道支援基金 #社團 #陳日君 #何韻詩 #何秀蘭 #施城威 #吳靄儀 #許寶強
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】「612人道支援基金」信託人前主教陳日君等5人及秘書長涉未為基金註冊為社團，6人昨受審。控方指基金帶政治理念，截至去年10月基金獲存入共2.7億元，部分支出包括資助民陣遊行的音響開支及海外政治團體。案件今續審。

 

被告何秀蘭（左）及何韻詩（右）昨上庭

 

　　6名被告為陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭、何韻詩及施城威，各否認1項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」罪，涉案日期為2019年7月16日至2021年10月31日。

 

陳日君

 

　　控方開案陳詞指，基金前身「反送中受傷被捕者人道支援基金」於2019年6月15日成立，為6.12金鐘衝突中的抗爭者提供醫療及法律等支援，至7月6日易名「612人道支援基金」。

 

吳靄儀何韻詩遊行叫口號 陳日君募捐

 

　　控方指第2至第5被告曾在記招上以基金信託人身份解釋基金成立背景和目的、政治理念及財務安排，吳指基金目標是將反修例運動的政治訴求提升到國際層面，以獲得關注。基金成立以來多次與泛民政黨合作，在大型遊行期間擺街站籌款等。前年民陣元旦遊行，有被告與遊行人士互動，吳及何高呼「沒有暴徒、只有暴政」等口號，陳則手持籌款箱呼籲捐款。

 

　　控方指，基金戶口於2019年6月至去年10月錄得10.3萬筆存款，總額為2.7億元。截至去年10月，基金已被提取2.63億元，剩餘744萬元。

 

　　部分開支用作資助民陣的遊行及集會音響支出，涉款約24.6萬元。基金亦曾以5,000元資助香港大專學界國際事務代表團赴海外進行政治游說，及分別以376萬元及20萬元，資助台灣的民間司法改革基金會及新香港文化協會，兩個組織支持反修例抗爭或爭取香港獨立。

 

　　基金於去年10月底停運，控方指基金沒根據《公司條例》及《商業登記條例》註冊和登記，亦非免稅的慈善機構或慈善信託，亦從未依照《社團條例》提交任何註冊或豁免註冊申請。

 

轉載自: 晴報

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#612人道支援基金 #社團 #陳日君 #何韻詩 #何秀蘭 #施城威 #吳靄儀 #許寶強

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

全城最齊新股資訊，etnet一網打盡

etnet.com.hk