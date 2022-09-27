性感開窿Look現身台慶亮燈 陳瀅否認扮大牌推劇

【晴報專訊】無綫昨日舉行55周年台慶亮燈儀式，逾百位藝員現身造勢。台慶劇《美麗戰場》女主角陳瀅以開窿晚裝現身，搶盡全場風頭，她與《美》劇男主角陳山聰獲安排企中間拍大合照，明顯備受重視。陳瀅否認扮大牌推劇，強調早已向公司請假。

陳瀅對視后之爭未抱太大期望。

無綫昨日公布將推出多個全新綜藝節目及台慶劇集，四部台慶劇分別為《下流上車族》、《新四十二章》、《美麗戰場》及《超能使者》。近期人氣急升的陳瀅穿性感連身裙，裙子前後左右皆有窿窿勁搶fo，可惜她一落台便穿上外套遮掩。近日有指陳瀅獲無綫力捧，但她卻扮大牌推劇，寧願赴巴黎睇時裝騷。陳瀅昨日否認說︰「唔係咁樣，我半年前已經向公司請假兩至三星期，去外地出席朋友婚禮，不過我朋友個婚禮要延期，既然有空檔就去巴黎玩，兼睇時裝騷，我邊敢推job呀？」她早前主演的《痞子殿下》叫好叫座，加上在《美麗戰場》又擔正，令她被視為視后大熱，她回應說：「唔想因為獎項而太大壓力，只係《美麗戰場》播先所以有話題，仲有幾套台慶劇都未播。」

陳瀅（前右二）性感示人，《美麗戰場》監製葉念琛（前右一）大讚TVB有不少好演員。

劉佩玥及陳山聰同樣主演台慶劇《美麗戰場》及《超能使者》。

曾志偉對批評一笑置之

曾志偉

另外，無綫總經理曾志偉前晚有份主持港姐決賽，對於網民批評徐麟等落選佳麗廣東話太差，志偉說：「徐麟一路好落力學廣東話，可能太緊張講得急，所以聽唔明。」他強調不會因佳麗不諳廣東話而拒絕接納︰「只要佢有身份證就接納，佢有用心講，廣東話唔純正根本唔係大問題。」談及早前監警會委員余黎青萍點名批評港姐泳裝環節少布，志偉稱︰「唔會因為任何評論而（泳衣）多與少布。（被點名批評？）坊間回應比我回應更好，好多網友、電台同專欄都有評論，毋須多講。（受言論攻擊？）無所謂啦，呢個可能係我人生高度，唔平望唔通望天咩？」