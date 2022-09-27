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27/09/2022

50場舞台劇《最後禮物》圓滿落幕 黃子華有意拍成電影

#潘燦良 #黃子華 #舞台劇 #最後禮物
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　　【晴報專訊】黃子華和潘燦良主演的舞台劇《最後禮物》前晚演出最後一場，對於能夠在疫情下順利完成50場演出，子華坦言每場耗盡精力，做到死一樣；但他有意將舞台劇搬上大銀幕，讓更多觀眾能夠看到他們精采的演出。

 

子華和潘燦良等演員謝幕時依依不捨。

 

　　黃子華在前晚開場拜神時，自爆前一晚夢見這場是opening，他笑言︰「嘩，醒咗幾驚呀…」繼而搞笑扮暈倒地上。不過到完場謝幕時，子華和眾演員均表現得依依不捨，潘燦良更表示︰「我呢世，可能得呢次機會同子華合作。所以好珍惜，子華我會懷念你。」

 

　　子華感謝每一位台前幕後的藝術工作者，又點名拍檔潘燦良︰「阿燦就唔使講啦，佢係我honey，我直頭係佢fans！」子華又指今次演出絕對是可一不可再︰「其實每場我都驚係最後一場，我驚我會死，唔係怕疫情定咩病嗰啲，而係因為每演完一場都死咁滯。」

 

子華提詩互勉

 

子華與台前幕後一起在後台開香檳慶祝。

 

　　演出完畢後，子華在後台跟大家開香檳慶祝，有人提議將《最後禮物》變成電影搬上大銀幕，子華點頭認同︰「真係可以喎，我哋有錄影，可以直接喺戲院播成個舞台劇，等更多人睇到個製作，呢個真係一個好提議！」阿燦亦希望能帶起這股風氣。事後子華在社交網感性寫道︰「歐陽晴，五小時後各奔前程！保重，以抗生之虛妄，保輕莫懼現實鉛沉！互勉！」盡顯不捨之情。

 

轉載自: 晴報

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