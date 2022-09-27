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27/09/2022

人匯靠乜撑

#人民幣 #人幣 #人行
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　　昨日人匯最重磅消息是人行出手宣布自2022928日起，將遠期售匯的外匯風險準備金從0上調至20%，離岸人匯立扯升300多點子，利好有多大，多久？

 

 

　　利好是短命的，A股一度拉升，之後終跌，因為人匯拉升300點子（圖一），是小兒科，最勁抽的一次人匯拉升，好似是連續三天每天拉升近千點子，人老了，癡呆了，記得不清楚，記得係咁意算了，有識者請指正。我只知道300點子不可以將人匯淡友一鑊熟，要一鑊熟，他們滅種滅族，一如漢滅匈奴，才可使漢（人匯）安享百年，這不是筆者嗜血，而是人匯淡友想我們死嘛，生死之爭，你淡友不死，我人匯可能死。

 

　　筆者一直認為，今次美加息不是因通脹而來，而是有政治目的，要拖垮全球經濟，迫使非美元國之貨幣相對美元貶值，美國是入口大國，美元升值就可使入口貨價相對平了，美國國內貨價就可以降下，但筆者相信美國這個算盤不易打響，以後談。

 

　　美國錯誤地瘋狂加息，是項莊舞劍志在搞出各國政治亂局，如有國家因美國加息而又跟加，以免己國匯價大貶，可以將己國的經濟加死，企業倒閉，失業人多，亂民將多，為該國政府帶來動亂，美國又可以大力輸出顏色革命，方便美國去拉幫結派，要對付乜，唔通要對付樹獺咩，梗係要最終對付中國龍與俄國熊，今時你可以謂我亂噏，到2025年再定音。

 

　　美國出矛，人匯有乜盾？

 

1.調升外匯風險準備金率至20%

 

　　以前，這個率也是在20%的，後來為促使人仔國際化，就降至0%，今次升回至20%何以可以暫止咳？

 

　　外匯風險準備金率可以看成是買樓首期，如是0%首期，只要樓價一升，就有不少羊爸羊媽狂買樓，博升1%都好，但如有30%，以至50%首期，則羊爸羊媽就會少了以至絕迹。

 

　　這個20%外匯風險準備金率，是指要買匯者，先拿20%出來，放在銀行，一般是一年期，即是買匯者要先付出真金白銀才可，排隊買遠期匯。此舉可將想藉0%準備金率而來買匯的投機友堵於買匯場外。

 

　　這個提升外匯風險準備金率之舉，對有實際外匯需求的入口商，要還外債的企業是有影響的，因要押上一筆資金一年長之久。

 

（iStock）

　

　　對此人行就於昨日亦開展7天期420億元和14天期930億元逆回購操作，扣除昨日的20億元的到期逆回購，實現淨投放1,330億元，目的之一是要提供資金予有需要的買匯者，另方面亦因為9月季結，資金需求較多。再長遠一點，估計人行會在第四季要降準及再下調外匯存款準備金率，此率在去年由5%上調至9%。今年425日央行下調了1%915日又下調了2%915日的下調釋放了約150億美元的外匯，雖然這個率可以再下調，但跟上調外匯風險準備金率一樣，在美息狂加之時，只能緩阻一下人匯的跌勢。

 

　　人匯在年底前，見7.27.3是有可能的。數年前筆者烏鴉嘴謂人匯可見7.27.4，唉！就中嘞！

 

2.人仔脫勾美元，掛靠一籃子貨幣

 

　　很多投資者仍忽視了2015811匯改，將人仔與美元脫勾，改掛靠一籃子貨幣，對抗衡美元升跌衝擊的重要性。

 

　　英鎊與日圓是掛勾美元，美元一升，英鎊跌至37年新低，日圓跌至145，迫使日央行出手干預。人匯兌美元跌幅則相對較小，就是得益於811匯改。

 

　　這個掛靠一籃子貨幣其實是掛靠美元和非美元貨幣，如美元升，非美元貨幣就跌。但如這個籃子貨幣的比重有理據，如以外貿量來作佔比的依歸，則只要中國的出口相當，就可以將人匯置於美元與其他非美元貨幣之間，人匯會處於美元與非美元這塊蹺蹺板的中央，則無論蹺蹺板兩端的美元和非美元如何極端走向，人匯都可相對穩定。

 

 

　　目前CFETS的一籃子貨幣數量共有24個幣種，CFETS指數的貨幣共有：美元、歐元、日圓、港幣、英鎊、澳幣、紐幣、新加坡元、瑞士法郎、加幣、馬來西亞令吉、俄羅斯盧布、泰銖、南非幣、韓圜、阿聯酋迪拉姆、沙烏地里亞爾、匈牙利福林、波蘭茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、土耳其里拉、墨西哥比索，見表。

 

　　而在考慮進中國的貿易夥伴國佔進出口比例後，CFETS權重貨幣比例分配則如下表所示：

 

　　這個人匯靠掛的一籃子貨幣在2015年啟用，20172019年有修改，今時歐元、日圓、港元、澳元、紐元、新加坡元的權重合起來是遠高於美元，故這些非美元貨幣一跌，人匯亦非跌不可。但由於人匯亦同時靠掛美元，故人匯跌幅就不如英鎊、日圓般厲害，淡友要衝擊人匯，也等同要同時衝擊美元，是不是有點困難了。

 

　　忽發奇想，如果中俄貿易大增，俄盧布比重必加大，而又如俄盧布兌美元升值時，人匯兌美元就可以跌少些，以至升值。

 

　　筆者曾預期，人匯到7.27.4後，可以回升至5.45.8。何故？如英鎊加息，升值了，或無跌咁多，日圓又加息（遲早要）又或干預日圓貶成功，即是非美元貨幣再不大跌時，人匯就可望在7.27.4間穩定下來。

 

　　當市場找到跟美元脫勾（即保持Social Distance）就可以不用中招時，各國去美元之舉將加快，這點在昨文已談過了。

 

 

　　一個可以使非美元的發展中國家眼亮的，是今日印尼，印尼盾在今次美元上升潮中，受影響很小。原因？印尼經歷過1998年被美匯升（印尼盾貶）衝到趴街後，就十分限制美元在印尼的使用（圖二）。在2011年有Law No. 7講明在印尼交易必要用印尼盾，不然會被監一年及罰2億印尼盾。這好比戴兩個N95，美匯惡菌好難在印尼有散播機會，印尼盾今年走勢見圖三。

 

　　印尼這個與美元保持距離，可以得救之舉，會很快地被各國看到，諸國去美元化之舉，將加快，去了美元，會靠掛乜？人匯是可以考慮之一，這就是人匯可以在7.27.4之後回升的原因。

 

3.加息、加息

 

　　保外匯一個方法是加息，與美息同步加。不過加得多，會加到自己瓜。今時美息不斷加，人息頂住不加，到明年3月，美息加至4.6厘以至更高時，美經濟瓜不瓜，美息還會不會再加，美息不加，人匯貶值壓力便會減退。

 

4.保人匯王道是出口

 

　　一國可儲幾多外匯是靠出口，只要中國保持出口強，一直賺到外匯，人匯就有足夠外匯儲備，去抗衡外圍風浪。

 

　　中國吸收了2015年被美國剪羊毛之痛，今時是早作部署，希望能成功打贏此仗。

 

　　投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

 

 

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