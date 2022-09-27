近年，伊朗社會動盪不安，不時爆發示威抗議。早前，一位伊朗宗教警察因指控二十二歲女子阿米尼，未有用頭巾遮蓋其長髮而拘留她，最後阿米尼死亡。她之死成為今日伊朗全境示威的導火索，與2019年的全國騷亂有過之而無不及。

大家都在密切關注，事件繼續發酵會否衝擊伊朗神權？現在，抗議行動已從國內廣及到國外多個城市，可謂是來勢洶洶，至今未止息。事實上，在伊斯蘭世界，宗教警察只存在於信奉原教旨主義的地方，他們要確保人們遵從伊斯蘭律法，女性被硬性規定配戴頭巾。

我在阿富汗塔利班首次執政時代採訪時，也曾因違反他們定下的伊斯蘭法而受拘捕，險遭人頭落地。這由於伊斯蘭律法對神權而言，比世俗律法為大，並且是頭等大罪。可是，如果曾去過伊朗便明白，伊朗婦女戴頭巾自有一手，她們一般會把頭巾掛在頭髻上，可露出臉龐。一身黑色頭巾和長袍包裹身體的女子，多是傳統文化使然。

（shutterstock資料圖片）

無論如何，伊朗婦女曾在一七年的夏天，在德黑蘭突然掀出一場「星期三白頭巾」運動，發起人乃是流亡到紐約的伊朗裔女記者Masih Alinejad，她透過社交媒體推動伊朗婦女反抗頭巾強制政策，鼓勵女性在每周三佩戴白色紗巾來對抗伊斯蘭的傳統女性黑色服裝。有勇敢的年輕女孩子索性拋掉頭巾，讓秀髮飛舞。

面對這場頭巾運動，時任總統魯哈尼未幾作出回應，他宣布公共場合不戴頭巾的女性，不需負上刑責。這位伊朗總統欲向年輕人示好，展示他的開明作風。難怪在2017年的大選中，有不少年輕選民表示，魯哈尼雖屬保守陣營，但他表現溫和，而他在2013年上台後也的確以開明見稱，因此年輕人別無選擇，只能繼續押注在尋救連任的魯哈尼身上，讓改革成為事實。

好景不常，魯哈尼的作風遭受保守強硬派挑戰，強硬派代表易卜杜拉．萊希在去年大選勝出，隨即再度收緊伊斯蘭律法。佔有六成人口的伊朗年輕人，大多渴望從頭巾自主到生活自主，並能看到伊朗翩翩舞影，如今這渴望卻成泡影。

伊朗的確存在人權問題，人民受到很多的限制，宗教道德警察無處不在，他們不僅盯著婦女的頭巾，也密切監察藝術工作者，特別是舞蹈家。連跳舞也禁止的地方，對我們而言，實在匪而所思。不過，魯哈尼在任時，表示人民有權透過舞蹈表達快樂，並釋放那些因自拍跳舞上載網上而遭拘禁的青年，這曾令不少藝術工作者對解禁充滿期待，現在再度落空，年輕人有很大的挫敗感。

今次又出現全國性示威，女性更站到前線，她們在阿米尼身上看到了自己。有評論指這大有可能與伊朗的經濟狀況有關。伊朗一直遭受美國制裁，這已足夠使得伊朗人苦不堪言，加上今年全球物價飛漲，伊朗正面對50%的通貨膨脹率。貨幣處於歷史最低水平，人們有感受夠了。

即使是次抗議活動針對的是自由和人權，非百分百關乎經濟，但伊朗人因多年經濟困境而累積的不滿情緒，這還包括政治、社會、文化上的反覆打壓，向前行一步卻又退兩步，神權始終缺乏誠意尋求與人民和解的方案。至於核協議談判，仍陷入僵局，這意味解除制裁無望，經濟無法有起色。

不滿的民眾當中，尤其是年輕人，他們看不到一個前景，一個未來，和機會的同時，他們也覺得他們的尊嚴和基本權利被國家如此暴力地侵犯，阿米尼的死亡正是國家暴力的體現，因此他們走上街頭，大聲呼喊還他們權利和尊嚴之餘，其實他們的不滿及憤怒亦夾雜著來自經濟、政治、社會甚至文化的挫敗。

伊朗，這個美國的宿敵，如果不積極自我革新，自然會令敵人有機會乘虛介入，而這個神權國家出現任何變化，都會影響大中東地區的地緣政治。