【etnet Chill賞你】粉跑 PINK RUN.HK 2022參加名額



由香港遺傳性乳癌家族資料庫主辦的年度盛事——粉跑 PINK RUN.HK 2022 (簡稱「粉跑」) 今年結合線上線下舉行，全球跑手都可以參與！

參賽者可以唔受時間地域限制、免費下載「Pink Run」手機app隨時隨地參與「粉跑」項目，並分享「粉跑」成績、路線等。

參賽者於2022年10月21日或之前報名參加「粉紅100公里團隊跑」、「粉紅50公里挑戰組」及「粉紅5公里體驗組」，並於指定期2022年11 月1 日至11 月 20 日內，以「Pink Run」手機應用程式參賽、記錄及上傳成績，就有機會換取總值超過港幣$1,000元正之限量「粉跑」完成禮物包，包括粉跑獎牌套裝、Anessa 極防水美肌UV乳液SPF50+ PA++++ 12ml、Levi's® 黑色運動索繩袋/Levi's® LOGO 運動索繩袋/Levi's® HONG KONG TEE（隨機一款）、Chicco洗髮沐浴露50ml及港幣$100禮券、小牧味屋零食福袋（包括喜瑪拉雅山岩鹽薄荷糖 - 青檸蜜糖味、芥末味梳打餅、原味酒鬼花生）等等。

活動日期：2022年11月1日至 2022年11月20日

時間：不限，但須於活動日期內完成

地點：不限 (歡迎世界各地跑手參加)

報名及詳情：www.pinkrun.hk

充滿意義嘅活動，加上價值超過港幣1,000元嘅豐富限量完賽禮物包，係唔係好想參加？

立即喺etnet Chill參與遊戲回答簡單問題，就有機會贏走價值港幣100元嘅「粉紅5公里體驗組」(個人)名額乙個！名額有限，先到先得！

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參加方法：

1. 訂閱/Subscribe etnet YouTube Channel

2.「讚好/Like」《香港遺傳性乳癌家族資料庫》專頁https://www.facebook.com/asiabreastregistry

3. 回答問題及填妥個人資料: https://bit.ly/3dLMU9y

獎品：粉跑 PINK RUN.HK 2022參加名額乙個—「粉紅5公里體驗組」(個人) （名額共10個）

活動截止日期：2022年10月4日 (截至晚上11:59)

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主辦機構及受惠機構簡介:

香港遺傳性乳癌家族資料庫為本港首間及目前唯一致力研究BRCA基因突變及幫助因基因突變而患遺傳性癌症(包括乳癌、卵巢癌及前列腺癌)的高危家庭，進行基因測試、輔導及臨床醫護服務的慈善機構。自成立以來「資料庫」得到各方慷慨支持，已成功資助逾4,800名本地經濟有困難的高危人士，當中包括逾3,600個家庭，進行基因測試及相關輔導服務。

網址 : www.asiabreastregistry.com

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活動條款及細則:

1. 活動將於2022年10月4日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，第1、5、10名…（如此類推）參加者將獲得粉跑 PINK RUN.HK 2022參賽名額（價值$100，名額10個）。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。



如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk