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27/09/2022

英鎊暴跌是新政府惹的禍

#減稅 #英國 #通脹 #加息 #英鎊 #政府 #央行
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　所有教車師傅都會告訴你，不可以一隻腳踩油門，另一隻腳踩剎車。這件事正在英國發生。九月二十二日，英格蘭銀行宣布加息50點，並表明在未來持續加息，以整治雙位數的通貨膨脹。第二天新任財政大臣關浩霆公布了歷史上最大的減稅方案，來刺激經濟、提振信心、降低營商成本。政策的對錯可以爭辯，更應該留給時間作判決，但是激進的貨幣緊縮政策與激進的財政擴張政策迎面相撞，令經濟學家看得目瞪口呆，英鎊匯率暴跌，英國國債遭遇35年來沒有見到過的拋售。

 

(iStock)

 

　　當事人央行和財政部原本打算迅速召開記者會，向民眾和市場作出解釋的，但是這個聯合行動卻被取消，取而代之的是央行行長一紙不疼不癢的聲明，一切等到11月份再作打算。央行與政府之間的不和躍然紙上，也讓創出歷史新低的英鎊匯率在不安中無所適從。

 

　　英格蘭銀行正在面臨巨大的挑戰。通貨膨脹升上了雙位數字，能源危機、食品短缺仍在惡化中，民眾的通脹預期已經形成，而英國經濟似乎已經陷入衰退。美國聯儲的激進加息，迫使世界上其他央行跟隨，不然匯率就會一貶再貶，製造出龐大的進口通脹壓力。以維持幣值穩定為目標的央行不得不大碼加息，不過英鎊匯率仍然大幅貶值。

 

　　新上任的英國首相卓慧思自詡為「撒切爾夫人第二」，不過未見其鐵腕實施結構性改革，卻已經製造出龐大的財政赤字。她一上任就推出能源補貼計劃，平息英國人對能源價格暴漲和生活成本高漲的焦慮。接下來就是這個半個世紀以來最大的財政刺激方案，削減稅率，凍結能源零售價格。這些政策對經濟增長、消費信心有幫助，不過對熾熱的通貨膨脹不啻火上澆油。更有甚者，刺激政策製造出來的巨大財政窟窿，最終要通過政府發債解決，而此必須要央行的背書，意味著政府預期央行會繼續它的量化寬鬆政策。

 

　　在沒有與央行充分溝通的情況下，卓慧思政府推出如此龐大的財政計劃（財政大臣關浩霆稱之為財政事件，fiscal event），可以想像市場之瞠目和擔憂，英國國債市場浴血。1992年英鎊匯率機制坍塌、2001年九一一恐怖襲擊、2008年全球金融危機、2012年歐洲債務危機、2016年英國脫歐公投、2020年新冠疫情，都沒有擊垮英債英鎊，這次卻被關浩霆的「迷你預算」壓垮了。

 

　　卓慧思內閣執政不靠譜，是有跡可循的。卓慧思本人，2010年進入議會，2012年開始在政府任職，從來沒有負責過經濟事務，自己是一位經濟政策的小白。她挑選的內閣成員半數以上都是密友而不是專家，財政大臣是一位歷史學家，曾經當過前任財政大臣的國會私人助理，但是從來沒有制定過經濟和財政政策，更不明白每項經濟政策都可能觸發市場連鎖反應，然後傳導到實體經濟中，反映在發債成本上。由於整個內閣班底都沒有經濟政策人才和經驗，內部討論時候也沒有人提出不同意見。

 

　　這份號稱為「增長計劃」的刺激方案，金額高達2200億英鎊，未被計入的能源補貼部分要再加上1000億英鎊，毫無爭議地製造出一個巨大的財政缺口。然而，這些花費只可以帶來一次性的消費和增長，並沒有結構性改革，也沒有新的增長源泉，花錢過後效果就煙消雲散了。這種效果被英國媒體稱為sugar rush（即喝完糖漿帶來的一時性血糖上升）。分析員則將關浩霆的財政方案和1972年巴拔方案（Barber plan）相比。1972年希思政府推出的巨額財政刺激，雖然一時提升了經濟增長速度，卻催生了更高的通貨膨脹和龐大的財政赤字，英國隨即栽進滯漲困境。

 

　　英鎊已經嚴重超賣，出現技術性反彈並不出奇。但是卓慧思政府製造出來的財政缺口，卻一時沒有解決方案；新政府與央行之間的不和諧，也未見改善跡象；市場對新政府的不信任，仍在發酵中。

 

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘

 

 

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