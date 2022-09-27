從鋼鐵企業的興衰看中日建交五十年





後天(9月29日)是中日建交50周年紀念日，1972年9月29日，中日兩國領導人在北京簽署了《中日建交聯合聲明》，結束兩國間的戰爭狀態，實現了中日邦交正常化，「揭開兩國關係史上新的一頁」(聯合聲明原文)。50年來，世界格局幾經改寫，中日關係也屢見起伏。近期兩國各界人士都在回顧這五十年的歷史，總結過往的經歷教訓，探討未來雙邊關係的走向。



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日本經濟新聞中文版(以下簡稱日經)曾在2018年發表系列報導，聚焦兩國鋼鐵行業的變化，今天重讀這組文章對全面了解中日關係的發展過程和把握雙邊關係的現狀會有所幫助。



從師徒到對手，由互敬到惡鬥



日經系列文章第一篇的標題是「從師徒到對手」，重點講述當年日本幫中國建造現代化鋼鐵企業的故事。1972年中日實現邦交正常化，日本鋼鐵行業的龍頭企業新日本制鐵(新日鐵)社長稻山嘉寬訪華。在與周恩來總理會面之後，雙方商定日方協助武漢鋼鐵廠建造一條鋼板生產線。當年新日鐵勞務部的關澤秀哲被派到武漢實地考察，日經引述了他的回憶。



新日鐵派遣團當時在機場看到的是堆積如山的紅色封面的《毛主席語錄》。在鋼鐵廠內，到處都大書特書宣傳口號。工人既沒有安全鞋也沒有安全帽，只是穿著布鞋，戴著樸素的「工人帽」。鋼鐵廠內有住宅區，孩子們跑來跑去。設備的質量也根本無法和日本相比。



後來升任新日鐵副社長的關澤說，「當時對日本的技術具有絕對的自信。事實上也的確具有壓倒性的優勢」。在日方的幫助下，武鋼的鋼板生產線順利投產，這是中日合作的早期成果。



1978年8月12日，中日兩國在北京簽署了《中日和平友好條約》。兩個多月後，中國副總理鄧小平訪問日本，受到日本首相福田赳夫的隆重接待。兩國在日本首相官邸舉行了條約批准書交換儀式，宣告條約正式生效。在那次歷史性訪問期間，鄧小平專程從東京乘坐氣墊船到東京灣對面的千葉縣君津市，參觀當地的新日鐵鋼鐵廠高爐和熱軋生產線。



據當時陪同參觀的新日鐵專務齋藤英四郎回憶，鄧小平向已升任新日鐵董事長的稻山嘉寬表示，「你們就照這個工廠的樣子幫我們建一個」，稻山表示「將盡全力提供協助」。齋藤對鄧小平的誠懇態度印象頗深，也非常欽佩。鄧小平把中國比作「學生」，將日本稱為「老師」。「承認自己國家的落後，坦誠而直率地提出希望發達國家傳授技術，這需要極大的自信」。



2007年去世的新日鐵董事長千速晃在鄧小平訪問鋼鐵廠時是稻山嘉寬的秘書，他生前曾談到鄧小平那次訪問的一些細節。鄧小平對鋼廠的情況問得很細，研究人員有多少？佔比有多少？他關心的不僅是設備引進，還希望日本在管理方面給予指導。雙方最終達成協議，在上海建設「相同的鋼鐵廠」，這就是中國沿海城市的第一座現代化鋼鐵廠-寶山鋼鐵廠(此前中國的主要鋼鐵企業都在內陸或「三線」城市)。新日鐵為此先後派出一萬人次，常駐人數達到1000人。日本師傅認真教，中國徒弟虛心學，雙方都為對方的誠意所打動。寶鋼第一期工程在1985年底正式投產，之後不斷發展壯大。2016年寶鋼與同樣有「新日鐵基因」的武鋼合併，組成中國寶武鋼鐵集團有限公司，去年的鋼產量達1.2億噸，世界排名第一，而中國全國的粗鋼產量則超過10億噸，佔世界總產量的52.9%。



曾經幫中國建設鋼鐵廠的新日鐵後來發展受阻，雖然不斷克服困難，但產品市場逐漸被包括寶鋼和武鋼在內的競爭對手蠶食。2012年新日鐵與住友金屬工業合併，現在叫日本製鐵，鋼產量4000多萬噸，世界排名第三，這真是徒弟超過了師傅。不僅如此，日本製鐵與寶鋼成為競爭對手之後，雙方關係已超出了良性競爭的範疇。



日本製鐵認為寶武鋼鐵集團旗下的寶山鋼鐵公司侵犯了其電磁鋼板專利權，於是起訴了寶鋼(日本製鐵也曾以其他理由起訴過韓國浦項製鐵)。由於起訴之後未見效果，日本製鐵將自己的第一大客戶豐田汽車也告上法庭，因為豐田繼續使用寶鋼生產的電磁鋼板來製造汽車發動機。據日經報導，日本製鐵社長橋本英二對身邊的人說，「不能放過寶鋼」。這句話實在是含義太豐富了。



憶「初心」向前看，謀合作求雙贏



鋼鐵行業的「大洗牌」見證了五十年來中日關係的發展歷程。隨著國家實力對比的變化，中日兩國的領導人、企業掌門人以及更加年輕的一代，對中日關係的看法和態度也發生了變化。日本一些人認為中國咄咄逼人，甚至把中國當作威脅，而一些政客則藉機提出增加國防開支、修改和平憲法。而很多中國人也不知道或不記得，日本當年曾經幫助過遠遠落後於發達世界的中國。從官場到民間，常常有人用不屑的口氣談論日本，暴露出一種盲目的自大。實際上，日本在很多領域仍有技術上和管理上的優勢，值得中國學習和借鑒，很多日本產品對中國企業的生存和發展也是至關重要的，保持正常的中日經貿關係可以在一定程度上減輕美國對華制裁的衝擊，而中日關係惡化則只會為中國下一步的發展增加困難。



在經濟以外的範疇，中國同樣需要強調中日友好，在國際舞台上對日本應平視而不是俯視，令日本官方和民間都感覺到中國誠心誠意想與日本發展睦鄰友好關係。50年前周總理在歡迎田中首相訪華的宴會上提出，「中日兩國人民應該世世代代友好下去」。40多年前鄧小平在參觀君津鋼鐵廠時題詞，「中日友好合作的道路 愈走愈越寬廣 我們共同努力吧！」這既是老一輩的囑咐，也是維繫中日友好50年的初心，作為後輩，我們豈能忘記？