2022全球最佳航空公司｜邊間7度奪冠？ANA全日空跌出三甲！國泰暴跌十位難翻身？（附20強名單）

自香港落實「0+3」抵港檢疫安排，訂機票外遊的人數大增！想享受一趟舒適旅程，識得揀一間飛安紀錄良好、空服人員態度友善的航空公司至為重要！航空服務調查機構Skytrax早前公布「全球最佳航空公司排名2022」（World Airline Awards 2022），前三名依序為卡塔爾航空、新加坡航空、阿聯酋航空！去年位列三甲的ANA全日空，今年僅排第4！至於以香港為基地的國泰航空，更跌出十大，由第6位跌至第16位！即睇排名！

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【2022全球最佳航空公司】第一位：卡塔爾航空

卡塔爾航空（Qatar Airways）不但繼續蟬聯榜首，更是第7度奪冠。卡塔爾航空今屆亦獲得「全球最佳商務艙」、「中東最佳航空公司」、「最佳商務艙休息室餐飲」等全球最佳獎項！

（圖源：unsplash）

【2022全球最佳航空公司】第二位：新加坡航空

新加坡航空（Singapore Airlines）今年守住第二位，並獲得「全球最佳頭等艙航空公司」、「亞洲最佳航空公司」、「最佳頭等艙機上餐飲」等獎項！

【2022全球最佳航空公司】第三位：阿聯酋航空

阿聯酋航空（Emirates）打敗ANA全日空（ANA All Nippon Airways），由第四位攀升至第三位，同時獲得「全球最佳航空公司機上娛樂」、「全球最佳經濟艙」、「最佳經濟艙機上餐飲」等獎項！

即睇全球最佳航空公司排名2022 Top 20（括號為去年排名）：

1. 卡塔爾航空（Qatar Airways）（1）

2. 新加坡航空（Singapore Airlines）（2）

3. 阿聯酋航空（Emirates）（4）

4. ANA全日空（ANA All Nippon Airways）（3）

5. 澳洲航空（Qantas Airways）（8）

6. 日本航空（Japan Airlines）（5）

7. 土耳其航空（Turkish Airlines）（17）

8. 法國航空（Air France）（10）

9. 大韓航空（Korean Air）（22）

10. 瑞士航空（Swiss International Air Lines）（18）

11. 英國航空（British Airways）（11）

12. 阿提哈德航空（Etihad Airways）（21）

13. 中國南方航空（China Southern Airlines）（12）

14. 海南航空（Hainan Airlines）（9）

15. 漢莎航空 （Lufthansa）（13）

16. 國泰航空（Cathay Pacific Airways）（6）

17. 荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）（16）

18. 長榮航空（EVA Air）（7）

19. 維珍航空（Virgin Atlantic）（24）

20. 塔新航空（Vistara）（28）

完整排名榜排可瀏覽SKYTRAX網頁。

（圖源：unsplash）