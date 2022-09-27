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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

27/09/2022

香港智慧城市藍圖｜開放數據庫打破「各自為政」局面！3個關鍵步驟預測市場機會！

#開放數據 #智慧城市 #人工智慧 #創科 #香港科技創新促進組 #數據 #數碼轉型
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  • Ada Chow

    Ada Chow

    Ada Chow

    資深公關∕ 活動策劃人，熱愛生活，以簡單的視角解讀數碼與生活的關係。

    智叻生活

　　在2021-22，我們看到數據影響的不只是決策，更是一間企業是否具有勇往向前的文化。 最重要的不是每一位員工記住多少資訊，而是讓『員工都可以輕鬆取得所需資訊』，建立共識並加速決策與創新。」

 

　　以往，多數的機構組織均是各部門擁有各部門的數據，營銷瞭解廣告投放成效，業務掌握客戶，團隊間數據不流通，不但讓績效難以衡量，且跨部門溝通缺少一致的依據，更造成團隊間的互相猜忌 ，試想在過去資訊壁壘的時代，大家是否因此錯失了許多市場機會？

 

　　我們看到愈來愈多企業正在從組織布局開始轉向，成立轉型或數碼決策相關部門，啟動內部數據串聯，解決過去各部門因KPI不同，各自為政的現象已成趨勢。

 

　　決策者都很熟悉的場景，內部會議上，各部門的員工報告著過去一月或一季的表現成效，再勉為其難的，向公司承諾下一個月或下一季的目標。隨著數據分析工具、數據平台、AI數據預測等工具廣泛的被運用，員工能夠在正向循環中收集更多消費者洞察，使員工在擁有數據下，就能從被動的報告過去，轉向為主動的預測未來。

 

（圖片由作者提供）

 

　　自2020年，所有企業都度過了疫情下的不動盪時代，而這更讓我們看見，企業有主動對市場進行回應的韌性與能力，是多麼重要。

 

　　「數據之前，人人平等」的文化成為企業背後強勁的力量。開放的數碼工具，是可讓團隊快速因應市場。用數據預測市場機會，只須記得三個關鍵步驟，「找出關鍵數據，善用BI工具分析，最後才有機會走到AI預測」。培養員工基本數碼素養，是所有企業的第一步。許多品牌已加速走上擁抱數據。

 

　　是屆政府強調致力於發展創科，加速推進香港智慧城市建設。香港政府政策局和部門於「資料一線通」提供數據集，供公眾免費瀏覽、下載和使用。隨著港府不斷擴大數據開放力度，加強對大數據的運用，香港智慧城市的建設也向前邁進一大步。如香港天文台自2012年起，已在網站上以機器可讀格式發布天氣數據。這些數據也可在「資料一線通」網站（這連結會以新視窗打開。）上獲取。為了開放更多數據供公眾免費使用，天文台於2022年6月27日發布了5個新數據集：1）香港分區天氣–過去24小時氣溫差別、2） 華南海域天氣報告、3）香港網格點降雨臨近預報、4） 每日總降雨量 及5） 每日平均相對濕度。

 

（圖片由作者提供）

 

　　智慧城市的核心就是對大數據和人工智慧的有效應用，從而提高政府運作效率和城市管理水準，更便利快捷服務市民生活。因此，開放數據予公眾，鼓勵市民使用大數據資料等，是推動香港智慧城市重要一環。

 

　　當然，數據開放不止利於政府工作和服務的智慧化和高效化，也利於公眾更便捷獲取所需資料，市民在「資料一線通」可以查找到附近的回收點、實時的空置泊位數、電動車充電站等，大大便利了市民的生活。

 

　　今年香港科技創新促進組（HKtag）再度聯同政府資訊科技總監辦公室（OGCIO）、香港科技園公司與業界，舉辦「開放數據創新應用比賽」（Open Data Hackathon 2022），以Open Data推動創新應用；比賽更充當學習資源平台，提供課堂及培訓讓參加者有關學習Open Data的知識和應用技巧，將數據分析的理論實踐在生活之中。今年的比賽主題為「Smart Property」，參賽者可為住宅、樓宇、學校、老人院、辦公室、商場或公園等場所，構思融合數據和科技應用的創新方案，以提升市民的生活質素，也助香港邁向智慧城市的願景。

 

　　儘管政府已經在加速推進數據開放，但就目前數據共用和應用的程度而言，還有很大改善空間。其一還須加大數據開放的力度和廣度，雖然政府已經統籌多個部門開放數據，但還有許多數據仍然欠缺。科技與生活息息相關，但如何應用及加速「落地」，更是近年一直探討的議題。

 

　　羅馬不是一天造成的，智慧城市也需要逐步建設得來。數據的開放和使用是其中重要一項，亦是十分關鍵的一項。港府應繼續加大數據開放的力度，加強數據應用的廣泛性和便利性，不斷推進智慧城市發展！讓數據持續「跑起來、活起來、用起來。」

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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