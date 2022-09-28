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28/09/2022

涉濫發再拘1醫生 7西醫免針紙下月12日無效

#濫發免針紙 #西醫 #虛假文書
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　　【晴報專訊】再有西醫涉濫發免針紙，醫衞局隨即宣布懷疑的假免針紙將「無效」。旺角警區重案組昨晨9時許，突擊搜查荔枝角道1間診所，拘捕1名65歲本地男子，指他涉製造虛假文書，正被扣查，不排除有更多人被捕。警方指，在涉事診所起獲一批病人紀錄、1部電腦及約5.6萬元現金。初步調查指，涉事男西醫在2月至5月期間發出逾3,196張免針紙，每張索價3,000至5,000元不等。涉事醫生為傅元龍。

 

警方昨突擊搜查荔枝角道1間診所，並拘捕1名男子。

 

共發逾2萬張 佔有效證明逾半

 

　　今次已最近第7宗同類案件。醫衞局指，根據醫健通紀錄，涉事7名私家醫生合共發出逾2萬張免針紙，佔現時生效免針證明逾半，有「合理理由懷疑」他們未依衞生署指引行事，決定下月12日起視其簽發的「免針紙」無效；市民不可再用相關豁免證明，作出入疫苗通規管的處所。

 

　　醫衞局補充，考慮到持相關免針紙的市民或需時諮詢其他醫生意見，申領新的免針紙，故未即時取消。目前部分案件已進入司法程序，醫衞局及衞生署亦已將個案轉交醫委會跟進。特首李家超昨指，已揪出約2.5萬多張假免針紙，批評涉事醫生做法「非常失德、不能容許」。

 

 

 

 

轉載自: 晴報

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