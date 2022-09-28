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28/09/2022

飲品盒回收廠續租「口同鼻拗」 科技園：無承諾因早有計劃 喵坊籲交代

#紙包飲品盒回收廠 #喵坊 #科技園 #短期租約 #環保署
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　　【晴報專訊】全港唯一紙包飲品盒回收廠喵坊，不獲科技園續約，惹全城關注，雙方昨就事件再各執一詞。科技園行政總裁黃克強表明，早已說明屬3年短期租約，無任何職員作口頭承諾，知悉對方需時覓地搬遷已續租1年，惟強調用地已有發展方向，無可能再寬限2至3年。

 

科技園行政總裁黃克強

 

　　喵坊創辦人葉文琪指，當初再三確定可承租6年才投資千萬，如今「口同鼻拗」，望對方能交代發展路綫圖及時間表，免拆廠後用地淪「曬太陽」，強調若寬限無期，最快本周六要暫停回收紙包飲品盒。

 

喵坊創辦人葉文琪

 

　　黃克強昨午多次強調，租約條款清晰寫明「3年就要完」，無續約條款，2021年底已提早一年通知對方盡早打算及協助覓地，其後亦同意續租一年。他指，已向所有現職同事了解，無人提過6年口頭承諾，已離職同事雖無法求證，但認為「正常唔會講呢啲嘢」，又指「有錯誤理解我都無辦法」。

 

　　再工業化高級總監姚慶良則稱，僅短期租約是因整體已有計劃發展。對被問及相關用地轉型興建微電子中心，是否已有新租客，兩人均無正面回應，僅指已有發展計劃及大方向。黃稱，曾與葉文琪在電郵討論續約2至3個月，但表明無可能延長2至3年，否則拖慢創新園發展；又強調科技園要平衡不同產業的用地需要，且早在2018年已開始協助喵坊營運，對坊間部分質疑感「痛心」。黃又主動回應有指科技園將政府100億元撥款僅作定期存款收息，指有關款項本已計劃用作為不同基建項目「找數」，故不可亦不應用於高風險投資，目前亦只剩70多億元。

 

　　葉文琪稱，用地本身已空置十多年，當初再三求證是否可起碼租6年，「如果3年，就唔會投資千萬設廠」，強調科技園當時無發展大計，有2位高級經理亦口頭指可續租。後來得悉有微電子中心計劃，已主動查詢會否受影響，但科技園無人提供確切答案。對科技園指已提前一年通知，葉稱，對方當時確提過「方向轉咗」，籲作最壞打算，但無否定續約機會，甚至提過有望每年續約，而回收業界一向慣用短租，有人更可營運10多年。

 

喵坊租約將在12月31日屆滿，若情況無變，最快本周六停收飲品盒。（喵坊fb）

 

　　葉強調，完全尊重發展微電子中心，但對方未能提供時間表和路綫圖下，擔心交還用地後僅「曬太陽」，辜負市民期望；又指租約將在12月31日屆滿，若情況無變，要提早3個月停收飲品盒準備結束，即最快本周六起停收；強調只想合理寬限期搬遷，望回收服務「無縫交接」。

 

環保署：另物色回收飲品盒經營者

 

　　對有指科技園有11幅閒置土地可供使用，姚稱，歡迎任何人進駐，但要提出計劃書，要求更會高過短租。葉文琪稱，科技園似乎已排除回收企業申請，但認為自身善用物聯網及大數據，亦積極與不同機構合作推動創新減廢，符合高新科技要求。至於喵坊已獲新加坡招手，葉強調兩地「不是非此即彼的抉擇」，去年已與當地環保局聯絡，指在港從事辦公室廢紙回收十多年，會繼續相關業務。

 

　　環保署回應指，冀雙方就租務問題有進展，知悉喵坊認為署方早前提供現在公開招標的短期用地不適合，若有其他可供使用土地會適時提供，期望他們繼續服務；另正物色更多經營者加入提供紙包飲品盒回收服務。

 

 

轉載自: 晴報

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