失戀後克服怕黑恐懼 李佳芯認老愧當女神

【晴報專訊】李佳芯（Ali）與麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）為黎諾懿監製及主持的《仨心友行3》任嘉賓。三女激罕大談感情事，Ali更提及自去年初與ViuTV藝人陳炳銓分手後，一直單身。今年尾踏入40歲的她大方認老︰「我有番咁上下年紀，絕對唔係靚女或者女神！」相當謙虛。

Ali坦言初入無綫時自己甚麼也不是。

去年初李佳芯與拍拖多年的陳炳銓分手，其後傳出戀上「蟲草大王」陳恩德（Mark），但她斬釘截鐵否認戀情。Ali在《仨心友行3》中，開腔指回復單身已一年多，又自揭失戀後，曾因怕黑而未能獨居︰「以前一黑就亂諗嘢，所有睇過嘅鬼片、聽過嘅鬼故都會幻想到出嚟，自己會好驚。但到要自己一個人住之後，突然間唔再怕黑。」

Ali與陳炳銓拍拖期間被外界認為女尊男卑。（資料圖片）

麥美恩爆Ali迷倒男同事

（左起）劉穎鏇、李佳芯及麥美恩在節目中大玩非一般瑜伽。

分手後獨居的Ali自爆一件瘀事，由於不欲住址曝光，所以找師傅上門維修時，她刻意戴上口罩及眼鏡遮臉︰「我仲變埋聲，以為掩飾得唔錯，不過被個視后獎座出賣咗，師傅認出我係藝人。」另一位嘉賓麥美恩爆料，指當年Ali從有線過檔無綫後，令不少男同事大感興奮。Ali聞言稱自己跟靚女或女神拉不上關係，自言性格其實很男仔頭，更謙稱自己只是順眼。Ali感恩過檔後獲同事們照顧︰「因為入TVB時我甚麽都不是，尤其我有番咁上下年紀。」

Ali首次執導的短片《伴》，截至昨晚已逾14萬點擊。（網上截圖）