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28/09/2022

債息倒掛的啟示

#理財 #債息倒掛 #衰退 #債券 #票面息率 #孳息率
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

     

    女子愛財

    本欄每周三更新

　　姊妹們，上周美國聯儲局再加息0.75厘之後，外圍市場便「漫天風雨」（財爺陳茂波周日在網誌這樣形容）。所謂的「漫天風雨」，是指環球金股滙市場因此而大幅下跌。

 

　　除此之外，連債市也大幅波動，因為主席鮑威爾表明，會不惜代價去壓抑通脹，意味美國還會大手加息，因此，美債市場也作出強烈反應，債市再出現明顯的「債息倒掛」。

 

(iStock)

 

　　其實，過去幾年，美國債券市場已經出現過幾次「債息倒掛」。但不久又回復正常，但到最近，「債息倒掛」的情況又再出現。

 

　　早前幾次的「債息倒掛」，主要是各年期的孳息率（即是買債券的實際回報）十分接近，但明顯地，不同年期的孳息率仍然偏低，但今次的「債息倒掛」，各年期的債息都升高了不少，尤其是中短年期的債息，例如一年期債息，2019年時只是1.76厘（我當時的記錄），但今時已經升至4.1厘（見附表）。

 

 

　　姊妹們，如果妳想知道甚麼是「債息倒掛」，首先就要明白債券市場，尤其是美國債券市場的一些基本資料。其實，美債是有不同年期的，大家經常聽見可能是美國30年長債，因為財經新聞經常報導，也是我們最關心的。

 

　　但除了30年之外，美國的債券還有10年期、5年期、兩年期、1年期，然後就是3個月和6個月的所謂短債！

 

　　在同一個經濟條件和同一個發債者的情況下，1年期的債券和30年期的債券，發行人要付的利息，當然是30年會較高，因為時間這麼長，有誰會知道幾十年後的世界會變成怎樣？

 

　　因此，正常情況下，年期愈長的債券，孳息率應該愈高！好了，如果將上述的不同年期的債券孳息率，用一個圖表顯示，即是3個月、6個月、1年、2年、5年、10年和30年的債券息率，就形成所謂的孳息曲線（Yield Curve）！

 

　　正常的孳息曲線應該是從左至右彎彎地向上的！但如果「債息倒掛」，就代表長年期的債息，比短年期的債息還要低，圖表上就好像「倒掛」了。而今次的債息倒掛，見到的就是1、2和5年期的債息，高於10年和30年的債息（見附表），但問題是，這到底代表甚麼？

 

　　是這樣的，那是因為市場人士擔心，美國經濟已經轉弱，甚至會衰退，未來不但不會再加息，可能還要減息，於是便偷步沽出中短年期的債券，買入長年期的債券避險，以鎖定相對較高的回報。

 

　　妳可能會問，為甚麼多人買長年期的債券，債券的孳息就會下跌？又或者，多人沽出中短年期的債券，孳息就會上升？這其實是債券的ABC問題。原來，債券價格和債券孳息是呈相反方向的，即是債價升，債券孳息就會跌；債價跌，債券孳息就會升！

 

　　舉個例，如果一隻債券的票面息率（Coupon Rate）是4%，當妳以11萬元買入到期只可取回的10萬元本金的債券，妳實際上的孳息回報是不是低於4%呢？但相反，如果妳能以9萬元買入該債券，妳的孳息回報就遠高於4%了。這就解釋了債券價格愈高，孳息回報愈低的道理了！

 

　　美國的債券市場比股票市場還要大，很多機構投資者或聰明的投資者都會參與，所以，債券市場的變化，對整個金融市場有前瞻性的啟示。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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