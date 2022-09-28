恒生MT招聘計劃｜「2+1」跨企業層面培訓！名額增至60個！無年齡限制？幾時截止報名？

管理培訓生（Management Trainee，MT）向來都是大學生投身社會之初，夢寐以求的工作。不但薪高糧準，更有機會接觸企業不同部門運作。

恒生銀行近日就宣布，正式開展新一輪MT的招聘計劃，並預計擴展招募名額，目標取錄60人，希望吸納更多新血加盟。

恒生銀行人力資源總監何樂斯（右）提到，今年目標聘請60名MT。左為恒生銀行MT畢業生兼傳訊部高級經理楊嶸龍。（黃建輝攝）

恒生銀行人力資源總監何樂斯提到，近年銀行業和金融科技發展迅速，帶來許多新的可能性。注入新血激發創新和和前瞻性的思維，絕對有利於銀行的長遠發展。因此，MT乃銀行人才庫非常重要的一部分。

業界發展迅速 吸新血激發創新

她透露，公司自1994年推出MT培訓計劃，每年平均收到超過1,500個申請，從中挑選40至50位精英。鑑於該公司業務不斷發展，對人才的需求自然有增加，所以是次目標將增聘至60名MT。

何樂斯指，為了迎合新一代對工作的看法，2023年的MT計劃算是一大革新，「新世代對工作的看法，與過去截然不同。不再只看重單一工作範疇，反而傾向全面和靈活性較大的職業和個人發展路向。所以該公司是次也將因應他們的需求而作出調整。」她指，本屆恒生MT培訓計劃將為期3年，有別於一般以單一指定範疇（Stream specific）為主軸，今屆將以「2+1」的形式，提供跨企業層面（Enterprise wide）的多元培訓和發展機會。

MT於計劃首兩年將會到10個不同部門實習，包括：商業銀行、財富管理及個人銀行、環球銀行等，在各部門逗留約4至6星期。最後一年會根據MT的意願及公司的發展需要，將他們分配至合適的部門，MT亦有機會到大灣區作跨境培訓和實習。

即日起報名 歡迎各學科畢業生

而對申請者的要求，何樂斯就認為需要吸納不同專業才能以及思維的人才，以配合未來發展，故歡迎不同學科的畢業生，「我們需要的是培育他們的『Future Skills』，所以背景並非最大考量，最重要是展示其對銀行業充滿熱忱和興趣。」她續指，由於公司正重點發展金融數碼科技，因而對具備數據管理、數據分析知識的畢業生十分有興趣。

她補充，今屆MT沒有年齡限制，只要達到申請要求，包括：學士學位（二級榮譽）或以上（包括學士學位以上學歷如碩士生）、工作經驗不足3年（即2023、2022、2021屆畢業生），以及是香港永久居民或持有有效的香港工作簽證，即可申請，而報名日期為即日起至11月13日。

至於薪酬方面，何樂斯僅稱屬具競爭力的薪酬，未有透露實際數目，「工作最大的價值，是有良好晉升機會以及發揮空間。」何又指，MT經過3年培訓後，若成功通過考核，將會直接晉升到管理階層。