【FOCUS】北溪黑手難辨　結果殊途同歸

4厘米厚度鋼管、外裹至少10厘米厚度混凝土、每節重達24噸，銅墻鐵壁般的歐洲能源大動脈－－北溪天然氣管道（Nord Stream 1&2），周二（27日）離奇現三處洩漏，多國質疑「蓄意破壞」聲四起。誰是黑手？是剛發出核威脅的普京、一早威脅終結北溪2的拜登、還是另有其人？但謎底或許並不重要，因結果殊途同歸……

一次偶然，兩次巧合，三次敵襲

一次是偶然，兩次是巧合，三次是敵襲。「北極熊」普京在上合峰會要求「解除北溪2制裁，換取俄氣供歐」話音剛落，耗資110億美元卻至今沉睡海底的北溪2號，周一（26日，歐洲當地時間）晚突告壓力驟降並證實一處洩漏；隨後一夜之間，自8月31日起停止對歐輸氣的北溪1號，同現壓力驟降並證實兩處洩漏。

洩漏點位於丹麥、瑞典的專屬經濟區，兩國首相相繼稱事件顯然是蓄意破壞；美卿布林肯亦不排除此可能；歐盟委員會主席馮德萊恩則警告，任何對歐洲活躍能源基礎設施的蓄意破壞，都將招致最強烈回應。

普京的發言人表示，不應排除任何導致北溪管線損壞的原因，呼籲進行徹底調查。

據丹麥軍方發布的圖片，從海底奔湧而出的壓力氣體，在波羅的海形成最大直徑一公里的水波；此恐意味，歐盟跟俄羅斯就今冬恢復北溪供氣的討價還價，都已希望儘碎。歐洲基準天然氣TTF價格一度較當天低位飆升26%。

俄美撐調查，難扭歐洲去工業化

無巧不成書，就在北溪管線發生洩漏事件後，由挪威Europipe II管道延伸至丹麥，再向波蘭輸氣的新管線，在波蘭港口城市Szczecin舉行落成典禮。波蘭總理致辭稱，此標誌著俄羅斯統治的、以敲詐為標誌的天然氣時代即將終結。

根據協議，挪威將於10月1日起通過這條850公里的管道向波蘭輸氣，預計明年1月達到滿載每年100億立方米的產能。不過，此條在波羅的海深處跟北溪管線相隔不遠的新管線，被指極可能是下一個發生離奇洩漏的目標。

由歐盟支持的波羅的海管道正式落成，挪威天然氣可經此輸送到波蘭等中東歐國家。

對於誰是幕後黑手，嫌疑最大的美俄都以呼籲調查顯示清白。美國國家安全委員會發言人周二稱，華盛頓隨時準備向歐洲夥伴的調查提供支持；普京的發言人則指，不應排除任何導致損壞的原因，應進行徹底調查。

不過，謎底是誰或許並不重要，眼見歐洲基準天然氣TTF價格仍高企歷史正常水平的逾十倍，不但拖累歐元區經常帳及貿易逆差急劇惡化，更令歐洲面臨永久去工業化。

多極化加速終結，中美更對峙？

歐洲最大的汽車製造商大眾最新稱，如果天然氣短缺持續到今冬之後，轉移零部件的產能將是中期選擇之一；德國化工巨頭Evonik Industries AG同指，德國經濟特別是工業維持繁榮的基本條件，是永不中斷的廉價能源的可用性，持續高成本將帶來潛在長期損害。

試圖以能源供應為槓杆的俄羅斯同不輕鬆，儘管該國貿易順差自開戰後逆勢創新高，但夏天以來已大幅縮水，其中僅8月油氣出口收入就錄去年3月以來最差表現。克里姆林宮甚至計劃對能源出口商徵收能源新稅，以期增加庫房收入。

俄烏戰事終點遙遙無期有何效應？可能之一是歐盟、俄羅斯雙雙競爭力元氣大傷，多極化世界加速終結，中美兩個超級大國迎來更直接、更激烈的對峙。