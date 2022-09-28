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28/09/2022

一花一世界！投進莫奈印象派園地Staycation、野餐、繪畫！頂樓餐廳品嘗30日乾式熟成T骨扒、炭烤波士頓龍蝦、本地平原雞

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Photo: 由作者提供

　　自從宣佈「0＋3」之後，都算有人歡喜有人愁，開心的莫過於可以出外旅遊，傷感的大概是本地酒店業界，失去了做隔離酒店生意，外地遊客又尚未湧入，只能繼續靠宅度假幫補一下……

 

　　所以呢，搞得有心思又價錢合理的Staycation，都是值得支持，當作刺激本地消費囉。

 

　　近日銅鑼灣柏寧酒店推出的「莫奈花園」住宿套票，是我比較欣賞的，至少在例牌的住宿＋餐飲Staycation市場之中，這是多了一些藝術和趣味。

 

酒店提供幾款莫奈主題客房，分別是「睡蓮」、「菊芋花」、「春天花卉」，我當然最喜歡睡蓮，但該主題客房是最昂貴，因此我先試試菊芋花。

菊芋花即是Jerusalem Artichoke flower，有點像向日葵，有塊根向日葵或wild sunflower之稱，色彩鮮明，用來印在布藝圖案很不錯。

 

　　莫奈是誰？即是Monet，全名Claude Monet，是19世紀後期堀起的畫家，也是印象主義（Impressionism）畫風的最先鋒之一，為後世藝術奠下嶄新的繪畫路線。

 

　　咁樣，各位讀者或會問：「唓，咁印象主義同陳俊偉你本人有何相干呢？」

 

　　Well，是咁的，小弟於大學時代有修讀過藝術課堂，其中一張paper正是Impressionism，雖然修讀的主要原因是這張paper不用考試，但我都有認真去上堂和做功課。甫畢業，就跑去巴黎Musée d’Orsay觀看Monet的多幅傑作，包括《Nympaea》（即是睡蓮），之後又到過瀨戶內海直島地中美術館，欣賞其5幅經典名作《Water Lilies》（又是睡蓮），還再到高知縣北川村的 "Monet's Garden" Marmottan遊樂，觀看根據莫奈名畫模擬、佈滿睡蓮的水池。

 

　　近幾年不能旅遊，當然沒法親身靠近Monet的作品。而這個「莫奈花園」住宿套票，應該是我最能接近莫奈的方法。

 

客房內的主題咕（口臣）都是似菊芋花為圖案，如果想擁有它，可以向酒店查詢，價目表都放在客房內。

床頭都有一張莫奈《菊芋花》仿製品，其實掛在牆上也會很不錯。

玻璃枱上也有擺放一瓶菊芋花，雖然是假花，但總算貫切客房主題。

柏寧酒店的客房設計並不怎樣新穎時尚，但more than decent，浴室與睡床以透明玻璃分隔（也可關上簾），適合情侶享用。

 

下一頁：Staycation客房景觀、野餐、下午茶

 

 

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