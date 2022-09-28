消費券｜Trip.com一連五日限定優惠！外地酒店、機票、本地Staycation齊晒！$177住迪士尼酒店？邊張信用卡買機票最筍？必搶$999優惠碼！（附優惠碼）

第二期消費券發放在即，加上「0+3」正式實施，相信大家想外遊的心已按捺不住，正密鑼緊鼓籌備旅行大計！Trip.com將於明日推出限定優惠活動，不論你想外遊還是留在本地消費，都有優惠！即睇以下詳情，mark實開搶時間！

$177就住到迪士尼酒店？必搶$999優惠碼！

Trip.com將由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分推出「消費券每日狂賞」活動！先來看看本地Staycation優惠，是次一共有17 間人氣酒店優惠套票！當中包括以 $1,176超低價入住香港迪士尼樂園酒店、$2,310入住港島香格里拉豪華山景大床房、以及 $1,388入住馬哥孛羅酒店高級客房等，好吸引！

最最最重要的是，於9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼：滿$1,000即減$999及滿$1,000減$199，以$1,176的香港迪士尼樂園酒店優惠套票為例，使用$999優惠代碼後，只需$177，接近1折！10月1日消費券發放當天零時零分亦會同樣派發$999及$199優惠代碼，記得校好鬧鐘開搶！

此外，憑恒生信用卡預訂任何酒店或酒店套票單一簽賬總額滿$1,000，付款時輸入指定優惠代碼「HS100」亦可即減 HK$100！

即睇精選酒店優惠！

香港迪士尼樂園酒店

優惠詳情：標準客房限時優惠 $1,176

迪士尼探索家度假酒店

優惠詳情：限時優惠 $1,048

九龍香格里拉大酒店

優惠詳情：豪華大床房+$1,000餐飲消費額+早餐 $2,310

港島香格里拉

優惠詳情：豪華山景大床房+$1,000餐飲消費額+ 雙人早餐 $3,080

香港帝苑酒店

優惠詳情：高級套房+Crown Club早餐或雅苑座自助早餐+下午茶、雞尾酒+開胃小吃+歡迎水果 $1,778

雅格酒店

優惠詳情：城景特大雙人床客房+自助早餐 $1,148

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